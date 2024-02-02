Нужна ли запаска в авто и чем ее можно заменить: преимущества и недостатки вариантов
Вопрос в заголовке не такой уж праздный, ведь при нынешних крупных колесах пятое из них занимает в багажнике немало полезного места. Есть несколько вариантов выиграть немного пространства за его счет, но насколько они рабочие?
О том, можно ли действительно обойтись без запаски в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина.
При написании статьи были использованы материалы изданий AutoBild и Autocentre.
Шина, как и на заре автомобилизации сто лет назад – одна из самых уязвимых частей машины. Когда резина не выдерживает противостояния с сюрпризами дорог, водитель вспоминает про запасное колесо – а его может не быть в багажнике по вполне объективным причинам.
Докатка
Этот заменитель является одним из самых близких по функционалу к полноразмерной запаске. Докатками часто комплектуют автомобили прямо на заводе, а кроме того, любой водитель может подобрать себе подходящую на шроте или авторынке.
Минусы докатки следующие:
- Все равно требует немало места;
- Ограничивает скорость движения из-за малого диаметра;
- Уязвима к выбоинам на дороге, потому что имеет шину малого профиля.
Клей с компрессором
Распространённый вариант в европейских комплектациях многих популярных и в Украине моделей. Это комплект, состоящий из электрического компрессора (подключается к розетке прикуривателя) и баллончика с препаратом (подключается к шлангу компрессора). Одновременно с накачкой пробитой шины компрессор нагнетает в нее вещество, которое, попав в место прокола, герметизирует его. В продаже есть много оригинальных комплектов от штатной комплектации разных машин.
Минусы ремкомплекта с компрессором таковы:
- Не помогает при более или менее значительном порезе шины, эффективен только при проколах;
- Баллончик с реактивом имеет определенный срок хранения и время от времени нуждается в замене;
- Строго говоря, этот ремонт не окончательный – по возвращении к цивилизации желательно посетить шиномонтаж для более качественного ремонта;
- Требует определенной сноровки при пользовании – то есть для быстрого достижения результата лучше заранее потренироваться.
Шнуры и шило
Средство для водителей с определенными слесарными навыками. Вообще это способ ремонта покрышек на шиномонтаже, но он полностью воспроизводим и в полевых условиях. Суть способа проста: в пробоину вставляется жгутик, смазанный клеем – после высыхания которого отверстие герметизируется. В ремкомплект входят жгутики, клей и два инструмента – специальное шило для проталкивания шнура в отверстие и прочистка для отверстия. Важно, что для ремонта не всегда нужно снимать поврежденное колесо.
Минусы ремкомплекта с жгутиками:
- Не всегда просто найти место прокола;
- Необходимы усилия для прочистки отверстия и установки шнура.
Телефон
Если автомобиль постоянно работает в каботажном режиме в пределах одного населенного пункта, и дороги этого населенного пункта ухожены, в принципе можно не возить с собой ни запаску, ни ее заменители. А иметь договор с одним-двумя такими же коллегами-водителями о взаимной помощи в виде подвоза запасного колеса или транспортировки вашего с пробоиной на шиномонтаж и обратно.
Превентивные меры
В завершение скажем, что в большинстве украинских населенных пунктов вполне реально годами ездить без повреждений шин. Но, кроме врожденного фарта, здесь нужны водительский опыт и повышенная внимательность – но относительно последней можно сказать, что для человека за рулем она бережет не только шины, но и массу более важных вещей.
Если коротко
Как и во многих других околоавтомобильных ситуациях, все зависит от условий, в которых эксплуатируется ваше транспортное средство. Там, где плохие дороги и вероятность пробить шину велика, или там, где техпомощи придется ждать часами, следует иметь настоящее пятое колесо. А в пределах большого города будет достаточно какого-нибудь альтернативного решения. И еще немаловажный фактор – значимость ваших поездок. Если из-за задержки в пути могут произойти большие финансовые или другие потери, вам нужна полноценная запаска, а если вы всего лишь опоздаете, скажем, в сауну, то можно полагаться на другой, менее надежный вариант.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, как бороться с запотеванием стекол в авто.