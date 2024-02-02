Нужна ли запаска в авто и чем ее можно заменить: преимущества и недостатки вариантов

Вопрос в заголовке не такой уж праздный, ведь при нынешних крупных колесах пятое из них занимает в багажнике немало полезного места. Есть несколько вариантов выиграть немного пространства за его счет, но насколько они рабочие?

О том, можно ли действительно обойтись без запаски в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина .

Шина, как и на заре автомобилизации сто лет назад – одна из самых уязвимых частей машины. Когда резина не выдерживает противостояния с сюрпризами дорог, водитель вспоминает про запасное колесо – а его может не быть в багажнике по вполне объективным причинам.

Докатка

Этот заменитель является одним из самых близких по функционалу к полноразмерной запаске. Докатками часто комплектуют автомобили прямо на заводе, а кроме того, любой водитель может подобрать себе подходящую на шроте или авторынке.

Минусы докатки следующие:

Все равно требует немало места;

Ограничивает скорость движения из-за малого диаметра;

Уязвима к выбоинам на дороге, потому что имеет шину малого профиля.

Клей с компрессором

Распространённый вариант в европейских комплектациях многих популярных и в Украине моделей. Это комплект, состоящий из электрического компрессора (подключается к розетке прикуривателя) и баллончика с препаратом (подключается к шлангу компрессора). Одновременно с накачкой пробитой шины компрессор нагнетает в нее вещество, которое, попав в место прокола, герметизирует его. В продаже есть много оригинальных комплектов от штатной комплектации разных машин.

Минусы ремкомплекта с компрессором таковы:

Не помогает при более или менее значительном порезе шины, эффективен только при проколах;

Баллончик с реактивом имеет определенный срок хранения и время от времени нуждается в замене;

Строго говоря, этот ремонт не окончательный – по возвращении к цивилизации желательно посетить шиномонтаж для более качественного ремонта;

Требует определенной сноровки при пользовании – то есть для быстрого достижения результата лучше заранее потренироваться.

Шнуры и шило

Средство для водителей с определенными слесарными навыками. Вообще это способ ремонта покрышек на шиномонтаже, но он полностью воспроизводим и в полевых условиях. Суть способа проста: в пробоину вставляется жгутик, смазанный клеем – после высыхания которого отверстие герметизируется. В ремкомплект входят жгутики, клей и два инструмента – специальное шило для проталкивания шнура в отверстие и прочистка для отверстия. Важно, что для ремонта не всегда нужно снимать поврежденное колесо.

Минусы ремкомплекта с жгутиками:

Не всегда просто найти место прокола;

Необходимы усилия для прочистки отверстия и установки шнура.

Телефон

Если автомобиль постоянно работает в каботажном режиме в пределах одного населенного пункта, и дороги этого населенного пункта ухожены, в принципе можно не возить с собой ни запаску, ни ее заменители. А иметь договор с одним-двумя такими же коллегами-водителями о взаимной помощи в виде подвоза запасного колеса или транспортировки вашего с пробоиной на шиномонтаж и обратно.

Превентивные меры

В завершение скажем, что в большинстве украинских населенных пунктов вполне реально годами ездить без повреждений шин. Но, кроме врожденного фарта, здесь нужны водительский опыт и повышенная внимательность – но относительно последней можно сказать, что для человека за рулем она бережет не только шины, но и массу более важных вещей.

Если коротко

Как и во многих других околоавтомобильных ситуациях, все зависит от условий, в которых эксплуатируется ваше транспортное средство. Там, где плохие дороги и вероятность пробить шину велика, или там, где техпомощи придется ждать часами, следует иметь настоящее пятое колесо. А в пределах большого города будет достаточно какого-нибудь альтернативного решения. И еще немаловажный фактор – значимость ваших поездок. Если из-за задержки в пути могут произойти большие финансовые или другие потери, вам нужна полноценная запаска, а если вы всего лишь опоздаете, скажем, в сауну, то можно полагаться на другой, менее надежный вариант.