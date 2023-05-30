Как распознать фальшивую купюру: инструкция от работников НБУ
В ежедневном денежном обиходе традиционно есть наличные деньги. Часто мошенники могут подделать их и дать как сдачу. Особенно опасны в этом смысле стихийные рынки и магазины, где нет кассовых аппаратов. Поэтому получение купюры следует сразу проверять на подлинность.
На что нужно обращать внимание, рассказали работники Национального банка Украины.
Как проверить банкноту на подлинность
- Проверьте купюру на ощупь
Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.
На самой купюре некоторые элементы увеличены и едва рельефные. В их числе: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением и фрагмент портрета.
- Посмотрите на банкноту против света
При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.
Все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней.
- Измените угол наклона банкноты
При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.
Кроме того, наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов. Это называется SPARK-элемент, который имеет свои оттенки для каждой купюры.
К примеру, на 200 гривнах элемент должен изменять свой цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.
Как отличить настоящие деньги от подделок (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Где обменять изношенные или поврежденные банкноты
Для обмена значительно изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.
Кассир банка должен без всяких ограничений принимать для обмена банкноты:
- имеющие признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы
- сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади
- разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты
В свою очередь предприятия, работающие с наличными, не принимают для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты.
Раньше мы рассказывали, в какой валюте лучше хранить деньги во время войны.
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