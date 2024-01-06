Как развестись мирно и не возненавидеть бывшего: эти советы спасут ваши нервы

Поймите, что такое мирный развод и почему он важен. Когда пара решает расторгнуть брак, лучшим вариантом станет именно мирный путь. Ведь только там вы сможете легко перенести весь процесс и не увязнуть в скандалах. Если у вас есть дети, мирный развод спасет их психику.

Оцените преимущества мирного развода. Такой вариант поможет вам снизить расходы на судебные сборы во время раздела имущества, все пройдет гораздо быстрее и без стресса. Кроме того, вы сможете поровну разделить опеку над детьми и контролировать весь процесс.

Как правильно разводиться (фото: freepik.com)

Выберите правильную стратегию. Вы можете найти адвокатов, консультантов, терапевтов - эти люди помогут вам и партнеру все решить без ссор. Также можно найти посредника - нейтральная сторона станет спасением для тех, кто не хочет общаться с прежним. Или берите все в свои руки, если точно уверены в собственных силах.

Не забывайте о человечности и разговорах. Вы должны слушать человека, с которым планируете разводиться. У него тоже есть чувства. Не нервничайте и не выдвигайте жесткие ультиматумы. Уважайте партнера, даже если он стал бывшим.

Что такое мирный развод (фото: freepik.com)

Думайте о будущем. Четко представьте свою жизнь после развода и сосредоточьтесь на том, чтобы она наступила как можно скорее. Не стоит искать причины для ссор, ведь это только затянет весь процесс.

Будьте честны. Если вы выбрали стратегию мирного развода, не стоит пытаться хитрить, прятать деньги или обесценивать чувства других. Держите себя в руках и доведите дело до конца.

Подумайте о детях. Если у вас и вашей бывшей второй половинки есть дети, не стоит пренебрегать их чувствами. Мирный развод родителей всегда лучше, чем постоянные скандалы и попытки "делить" сына или дочь между отцом и матерью.