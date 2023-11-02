Женщина развелась после 10 лет брака и назвала главные ошибки, которые все разрушили

Женщина, которая развелась после 10 лет жизни в браке с мужем, назвала 4 свои ошибки. Она долго обижалась на своего экс-избранника, но потом поняла, что тоже виновата в том, что их отношениям пришел конец.

Вы ставите своих детей на первое место

Когда в отношениях появляются дети, иногда женщина начинает уделять им больше внимания. И тогда мужчина словно отходит на второй план. Мать хочет отдать максимум своего времени детям, их развитию и досугу. А потому ее страсть с мужем угасает, появляется раздражение.

"Вместо того, чтобы обниматься с ним в нашей постели, я ругала его за храп и то, что он долго спит. В результате мы почти не были наедине и никогда не проводили времени без детей. Ну, может, раз в году на нашу годовщину" , - вспомнила женщина.

Как сохранить брак (фото: freepik.com)

Вы не устанавливаете границы между вами и вашими родителями

Если ваши родители приходят к вам без предупреждения, не спрашивают, хотите ли вы их видеть и нужна ли вам их помощь – проблема точно есть. Женщина рассказала, что ее мать и отец постоянно находились у нее дома, при этом читали нотации и постоянно ее поучали.

"Они "помогали" и делали вещи, о которых мы их никогда не просили, например, стирали вещи не так, как нужно... Мой собственный страх огорчить родителей помешал мне очертить границы и попросить их не переходить эту грань. Мой муж буквально женился на всей моей семье", - вспомнила она.

Не разрешайте родителям все испортить (фото: freepik.com)

Вы уничтожаете самооценку мужчины

Если вы постоянно критикуете своего любимого и говорите о нем плохие вещи, когда общаетесь с друзьями или родственниками - это унижает его достоинство. Не нужно "воспитывать" мужчину и думать, что он - непослушный ребенок.

"Вместо того чтобы помочь ему развиваться, я его растоптала. Я часто унижала его, говоря, что его работа неважна. Я упрекала его за то, что он делал что-то неправильно, хотя, честно говоря, он просто поступал не так, как я. И в спальне, как вы уже догадались, он тоже делал все "неправильно", и я не стеснялась ему об этом говорить", - рассказала женщина.

Как сохранить отношения с мужчиной (фото: freepik.com)

Вы не говорите о проблемах, а затем не можете подавить приступы агрессии

Крики, упреки и скандалы - не лучший вариант для выяснения отношений. Но о проблемах в браке говорить все-таки нужно. Просто находите силы и начинайте разговор спокойно до того, как вы "взорветесь".

"Я пыталась поддерживать мир в нашем доме, держа язык за зубами, когда что-то меня действительно беспокоило. Все мелочи, которые сводили меня с ума, потом превращались в гигантский шар гнева, который время от времени разражался огромным и страшным приступом агрессии", - призналась женщина.