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Психолог назвал главный признак того, что вашему браку пришел конец

Суббота 18 ноября 2023 22:04
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Психолог назвал главный признак того, что вашему браку пришел конец Как понять, что муж разлюбил (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Психолог Джон Готтман которого называют, человеком, способным предсказать развод с 90%-точностью, назвал признак, указывающий на то, что отношениям пришел конец или же они уже на грани краха.

Как понять, что брак обречен на развод, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Главный предвестник развода

По мнению психолога, когда в отношениях между мужем и женой появляется презрение, между ними угасает любовь. Если человек начинает думать, что он лучше своего партнера, то это приводит к конфликтам.

Презрение проявляется в неуважительном поведении, насмешкам и сарказму. Когда вы оскорбляете партнера и "травите" его злыми шутками, кривляете его поведение или движения, закатываете глаза и откровенно критикуете - вы разрушаете свой брак.

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Назван признак неизбежного развода (фото: freepik.com)

"Когда презрение начинает подавлять ваши отношения, вы склонны полностью забывать положительные качества своего партнера, по крайней мере, когда вы расстроены. Вы не можете вспомнить ни одного положительного качества или поступка. Этот стремительный упадок восхищения является важной причиной, по которой презрение должно быть запрещено в супружеских отношениях", - писал в своей книге психолог.

Презрение разрушает брак, оно разрушает все хорошее, что связывает пару. Поэтому психолог советует обратить внимание на поведение вашего партнера, но также проанализируйте и свои поступки. Если вы замечаете, что в отношениях появились токсичные шутки и вы смотрите на партнера свысока, либо же он начал терять к вам уважение - пришло время остановиться и понять, как сохранить брак и готовы ли к этому.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какой необычный текст покажет, есть ли у ваших отношений будущее.

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