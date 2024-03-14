Как расстаться с партнером "правильно" и без страданий: всего 4 правила

Как облегчить процесс расставания

Психологи рассказали, если вы решили расстаться с партнером, есть определенные рекомендации психотерапевтов, как себя вести и что делать для облегчения этого процесса.

Избавьтесь от иллюзий

Забудьте фильмы, сказки, сериалы, где люди расстаются с улыбкой на лице и с пониманием расходятся в разные стороны. Это если не полный вымысел, то очень редкие, единичные случаи.

Часто развод сопровождает буря эмоций, слезы, обвинения, обесценения, а также обиды и унижения.

Разговор может быть только один: в нем один из партнеров четко и ясно сообщит, что идет и будет строить другую жизнь.

Если отношения не связаны браком, общностью имущества, общими детьми, то чем быстрее и яснее пройдет разговор, тем меньше боли он принесет.

Желание пойти красиво

Конечно, очень хочется пойти красиво, например сказать: "ты прекрасна/прекрасен, в этом нет твоей вины, а я такой/такая плохая".

Такое говорят, чтобы снизить чувство вины от того, что причиняешь боль другому человеку. Но следует быть готовым к тому, что не получится перенести ответственность за свой поступок: все равно будешь "подлецом".

Не объясняйте причину поступка

Не нужно объяснять партнеру причину своего поступка, даже если вас об этом сильно просят. Ведь если вы говорите, что с партнером все "так", то возникнет совершенно резонный вопрос.

Если же что-то не так, то есть риск услышать ответные обещания измениться, чтобы спасти отношения. Это может просто растянуть процесс расставания и сделать его еще более болезненным.

Объяснения принесут только дополнительные мучения тому, от кого уходят. В момент, когда с человеком расстаются, он и так склонен искать причину в себе.

Делите имущество прозрачно

В этом вопросе важно как можно быстрее поставить точку, чтобы не оставлять партнеру напрасные надежды на продолжение отношений. Чем быстрее вы разойдетесь, тем быстрее каждый из вас возобновится и начнет строить новые отношения.

Если вы продолжаете возвращаться к предыдущим отношениям звонками, встречами в ресторанах, незакрытыми вопросами, то вероятнее всего, эти отношения вам не безразличны и еще не закончены для вас.

Важно помнить, что изменения - это всегда страшно. Никогда не знаешь, что будет в новой жизни с новыми отношениями.

Все потому, что никто не даст гарантии, что будет лучше. Но если в ваших отношениях не осталось ничего, что вас радует и доставляет удовольствие, то надо двигаться вперед.