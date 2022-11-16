Как "реанимировать" пятки с трещинами дома: врач поделилась секретами

Трещины на пятке – распространенная проблема кожи стоп. В большинстве случаев она не вызывает дискомфорта кроме эстетического, однако иногда трещины бывают болезненными, кровоточащими.
Как избавиться от этой проблемы рассказала врач-дерматолог Екатерина Бакико в Facebook.
Склонность к образованию трещин может быть обусловлена особенностями людей, имеющих сухую кожу, экзему, псориаз и другие дерматологические болезни, внутренние болезни – сахарный диабет, гипотиреоз и другие.
Также способствует трещинам избыточный вес, неудобная обувь, длительное стояние, особенно на жестком полу, открытая обувь, поскольку она не обеспечивает поддержки для содержания жировой подушечки под стопой, длительная ходьба босиком, сухой климат, агрессивное мыло, горячая вода.
Используйте увлажняющие кремы и мази/вазелин для стоп, которые смягчают жесткую кожу.
Смотрите, чтобы там были такие ингредиенты:
Наносите бальзам для пяток или вазелин утром, чтобы повысить эластичность кожи перед началом дня.
Увлажняйте кожу пяток кремом 2-3 раза в день и делайте это постоянно.
Если есть кровоточащие трещины, промывайте их с мылом и дезинфицируйте (Бетадин, Октенисепт) для предупреждения инфицирования.
Периодически отшелушивайте кожу пяток.
Для этого:
Обувь играет важную роль, выберите удобную, на широком каблуке
Избегайте открытой и тесной обуви, шлепанцев.
Не занимайтесь самолечением и осматривайте ваши стопы каждый день.
Избегайте длительного стояния, скрещивания ног при сидении.
Носите качественные носки, силиконовые ортопедические вставки.
Пейте достаточно жидкости.
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