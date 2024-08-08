Как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая в фильме "Проклятие монахини" (фото)

В 2018 году на большие экраны вышел фильм "Проклятие монахини" - спин-офф хоррора "Заклятие-2". В этой картине мы видим главного антагониста - зло, представленное зрителю в образе довольно жуткой монахини.
Как выглядит актриса, сыгравшая этого персонажа на самом деле и в каких фильмах ее можно еще увидеть - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Бонни Ааронс (фото: кадр из фильма "Проклятие монахини")
Так, актриса, исполнившая роль монахини, снимается в кино с 1994 года. Ее творчество охватывает такие жанры как триллер, комедия и драма. Однако больше всего зрители запомнили ее именно за образ монахини.
Звезду зовут Бонни Ааронс. Ей сейчас 41 год и она продолжает активно работать в киноиндустрии.
Бонны не только актриса, но и сценаристка, а также продюсер. Она сыграла в таких фильмах, как "Мой парень - псих", "Заклятие-2", "Затащи меня в ад" и многих других.
Бонни Ааронс (фото: instagram.com/bonnieaarons1)
Артистка категорически против пластических операций. В юности она сталкивалась с насмешкой и получала советы сделать ринопластику, но она считает, что должна оставаться такой, какой была рождена.
Личная жизнь Ааронс окутана тайной, поскольку она предпочитает не раскрывать ее подробности.
Узнайте, как выглядит страшная девочка из "Звонка".
Также смотрите, как выглядит младший брат Кевина из фильма "Один дома".
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Instagram Бонни Ааронс.