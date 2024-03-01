Как прописать ребенка без согласия отца или матери: советы адвоката

Разногласия у родителей относительно места регистрации ребенка преимущественно возникают после развода. Для того чтобы малолетнего ребенка прописать, нужно разрешение обоих родителей. Впрочем, даже если отец или мать не предоставляет, есть возможность прописать ребенка без этого согласия.

Как прописать ребенка, если один из родителей не дает согласие

"Действующее законодательство предусматривает, что если ребенку не исполнилось 10 лет, то его место жительства определяется по общему согласию обоих родителей. В возрасте от 10 до 14 лет также определяется по общему согласию родителей, но уже с учетом мнения самого ребенка. Это значит, что одному из родителей для того, чтобы задекларировать место жительства ребенка, нужно согласие другого родителя", - говорит адвокат.

Если же отец или мать проживают отдельно и не пришли к согласию, с кем из них будет проживать их малолетний ребенок, спор между ними может разрешаться либо органами опеки и попечительства, либо судом.

"Таким образом, если отец или мать не дает согласие на прописку ребенка, другой родитель должен обращаться либо с заявлением в органы опеки и попечительства либо с иском об определении места жительства ребенка в суд. И в случае положительного результата, это заменит решение другого родителя на прописку ребенка и позволит его зарегистрировать", - объясняет Сащук.

Если же ребенок достиг 14 лет, то он имеет право самостоятельно решать, с кем из родителей ему проживать. Соответственно, согласие от другого родителя на ее прописку уже не нужно.

Добавим, что зарегистрировать ребенка нужно в течение 3 месяцев с даты рождения. Если ребенка сняли с регистрации в одном месте проживания, то есть 30 календарных дней на то, чтобы зарегистрироваться в другом месте. Регистрацию места жительства возможно осуществить по адресу жилья любой формы собственности. Стоимость услуги - 40,26 грн, если нарушили срок - 67,10 грн.