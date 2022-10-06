Как продлить жизнь букета в вазе. Держите хитрости флористов

Главная ошибка

Самая главная ошибка, которую вы можете допустить с цветами - это держать вазу рядом с фруктами.

Эксперты сходятся во мнении, что вы никогда не должны позволять своим цветам цвести рядом с некоторыми фруктами, такими как бананы, груши и яблоки.

Поскольку эти сорта находятся в процессе созревания, они могут повлиять на процесс цветения из-за выделяемого ими газа этилена.

Тогда старение лепестков будет преждевременным. Уберите вазу с фруктами подальше от цветов.

Как сохранить букет свежим подольше

Уксус и сахар

Перед тем, как поставить букет в вазу, смешайте две столовые ложки яблочного уксуса и две столовые ложки сахара в чистой воде в вазе. Не забывайте менять эту воду каждый день: ваши цветы останутся красивыми, здоровыми и сияющими.

Несколько советов для роз в вазе

Никогда не используйте воду из-под крана для цветов в вазе. При подготовке воды для цветов рекомендуется дать ей несколько часов очиститься, так как водопроводная вода содержит хлор и фтор. Таким образом, дистиллированная вода гораздо лучше подходит для сохранения свежести срезанных цветов.

Секрет продления их цветения заключается в том, чтобы свести к минимуму рост бактерий в воде.

Для этого в воду в вазе добавьте несколько капель водки (или любого прозрачного спиртного напитка) и чайную ложку сахара. Таким образом, алкоголь оказывает антибактериальное действие. Опять же, желательно ежедневно менять воду, снова вливая в нее такое же количество водки и сахара.