Энергичный ребенок без усилий: 9 приложений, которые помогут вашим детям стать более активными
Современные дети часто проводят много времени за экранами, что может ограничивать их физическую активность. Чтобы помочь родителям, на помощь приходят инновационные приложения, способные сделать занятия спортом увлекательными и разнообразными.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
NFL Play 60
Доступно для: iOS, Android
Ваш ребенок, скорее всего, знаком с беговыми играми вроде "Minion Rush" или "Subway Surfers". В этих приложениях игроки управляют персонажами, которые бесконечно бегут, прыгают и собирают предметы, пока не наткнутся на препятствие.
NFL Play 60 работает по схожему принципу: дети выбирают персонажа своей любимой команды по американскому футболу, но им нужно бегать и прыгать в реальной жизни, чтобы собирать монеты, которые можно использовать для улучшения своего аватара.
Вы можете отслеживать их ежедневную активность и создавать индивидуальные планы тренировок. Да, им придется держать устройства в руках во время физической активности, поэтому вам может понадобиться приобрести чехол OtterBox, чтобы избежать повреждений.
Скриншот
Apple Fitness+
Доступно для: iOS
Есть отличное приложение, которое поможет вашим детям закрывать кольца активности на Apple Watch! Apple Fitness+ предлагает подписку на множество необычных тренировок, таких как танцы, йога и медитация. Они отлично подойдут для любой возрастной группы.
А если у каждого члена семьи есть Apple Watch, вы все можете заниматься вместе! В каждой тренировке инструктор демонстрирует упражнения с пониженной интенсивностью, специально адаптированные для детей.
Скриншот
Sworkit
Доступно для: iOS, Android
Sworkit предлагает разнообразные детские тренировки, начиная с силовых и кардио, заканчивая йогой и растяжкой. Все программы адаптированы к конкретным возрастным группам.
В отличие от приложений, где упражнения показывают взрослые, в Sworkit дети сами демонстрируют каждое движение, будь то медвежья ходьба или прыжки с хлопками. Также юные спортсмены могут самостоятельно выбирать продолжительность тренировки.
Хотя взрослым для доступа к полному функционалу нужна платная подписка, детские тренировки в Sworkit абсолютно бесплатны!
Скриншот
GoNoodle
Доступно для: iOS, Android
GoNoodle предлагает более 300 песен и упражнений, направленных на то, чтобы дети двигались и получали удовольствие. И главное, они никогда не надоедают! Не удивляйтесь, если после нескольких просмотров вы сами начнете подпевать некоторые мелодии.
Скриншот
Calm
Доступно для: iOS, Android
Популярное приложение Calm для релаксации подходит не только взрослым. Раздел Calm Kids предлагает детям расслабляющие истории на ночь с любимыми персонажами, такими как Винни-Пух и Питер Пэн. А также медитации с участием Миньонов из мультфильма "Гадкий я".
Кроме того, есть видеоролики с упражнениями для зарядки энергией или расслабления мышц. Однако для доступа к этим функциям потребуется оформить подписку.
Скриншот
Zombies, Run!
Доступно для: iOS, Android
Это приложение отслеживает бег вашего ребенка, но делает это гораздо интереснее! Zombies, Run! мотивирует двигаться с помощью зомби. В наушниках вашего юного бегуна разыграется история зомби-апокалипсиса, и ему придется ускоряться, чтобы избежать участи стать чьим-то обедом.
Приложение предлагает целых 10 сезонов увлекательных историй на выбор, а недавно разработчики добавили расширение Marvel Move, позволяющее бегать вместе с любимыми супергероями комиксов!
Вы можете бесплатно попробовать приложение в течение недели, но полный доступ к контенту предоставляется только по подписке.
Важно отметить, что некоторые родители отмечают, что истории могут быть немного пугающими для маленьких бегунов, поэтому рекомендуется родительский контроль.
Скриншот
Super Stretch Yoga
Доступно для: iOS
Это простое в использовании приложение понравится всем юным поклонникам комиксов! Главный герой - Супер Стретч, очаровательный детский супергерой, который использует одеяло в качестве плаща.
Приложение Super Stretch Yoga сочетает в себе анимационных персонажей и настоящих детей, демонстрирующих 12 простых поз йоги для повторения.
Помимо упражнений, оно также учит детей делать глубокие вдохи, размышлять и поступать по-доброму.
Скриншот
Jump Jump Froggy
Доступно для: iOS, Android
Это приложение, похожее на NFL Play 60, сочетает в себе игры и физическую активность. В одном из трех режимов дети управляют лягушками, которые ловят мух и уворачиваются от сов и змей.
Кстати о змеях, режим "Считаем пресс" ("Situp Snake") отслеживает, сколько упражнений на пресс может выполнить ребенок за минуту, мотивируя его ставить новые рекорды каждую неделю.
"Сосчитай муравьев" ("The Counting Challenge") - это режим, который объединяет математику и физическую форму. Ребятам предстоит прыгать, считая при этом муравьев.
Возможно, графика в приложении не самая впечатляющая, но она все равно понравится детям младшего возраста.
Скриншот
Walkr
Доступно для: iOS, Android
Достичь заветных 10 000 шагов в день может быть скучно. Награждаемое приложение Walkr превращает эту ежедневную цель в космическую игру, используя шагомер телефона для отслеживания шагов пользователя.
В Walkr вас ждет более 30 миссий, а ваши шаги будут служить топливом для космических кораблей, помогая вам продвигаться к следующей миссии.
Возможные минусы приложения Walkr: для некоторых родителей недостатком является наличие социального элемента в игре, а также встроенные покупки, которые могут подтолкнуть игроков к трате денег, чтобы получить преимущество.
Скриншот
Читайте также про 5 лучших приложений для медитации, которые стоит попробовать.
А еще мы писали про топ-5 незаменимых приложений для молодых мам, которые облегчат жизнь.