Ваши деньги съедает инфляция? Вот как реально сохранить и приумножить капитал

Как защитить сбережения от инфляции

Сбережения лучше распределить на две категории, говорит эксперт. Первая - это резервный фонд, или финансовая подушка безопасности. Эти деньги должны быть в быстром доступе, поэтому часть стоит держать на карте, часть - наличными, желательно в разных валютах.

"Это деньги, которые действительно должны быть в быстром доступе. Человек должен иметь возможность воспользоваться ими в любой момент", - отмечает Шепель.

Для такой подушки лучше избегать депозитов, ограничивающих доступ к средствам. Некоторые банки позволяют досрочное снятие, но тогда клиент просто не получит проценты - это допустимый компромисс.

Как заставить деньги работать

Вторая часть сбережений - это то, что уже поверх финансовой подушки.

"Это деньги, которые должны работать по формуле "деньги, которые приносят деньги", - объясняет эксперт.

Здесь все зависит от толерантности к риску. Например, кто-то вкладывает в гостиничную недвижимость - сейчас, по словам Шепель, порог входа может быть от 10 000 долларов. Это менее рискованно, чем криптовалюты или акции, и при этом прибыльно в перспективе нескольких лет.

В какой валюте хранить сбережения

"Я советую делать то, во что верит конкретный человек", - подчеркивает Шепель.

По ее словам, есть люди, которые полностью доверяют доллару как основе мировой экономики. А есть те, кто, наоборот, из-за политической нестабильности или рисков предпочитает хранить сбережения в фунтах стерлингов или других валютах.

"Я не даю валютных прогнозов, но мы можем держать деньги в разных валютах, и так будет нормально", - заключает эксперт.