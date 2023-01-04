Как скрыть седину без краски? Понадобится продукт с вашей кухни

Почему появляются седые волосы?

Если ваши волосы седые, это не всегда связано со старением. Это связано с тем, что меланоциты, клетки, вырабатывающие меланин, прекращают работать.

Иногда последние в конечном итоге исчезают окончательно. Остальные клетки также производят все меньше и меньше меланина. В конечном итоге меланоциты исчезают, а волосяное волокно становится менее пигментированным. Волосы становятся белыми или серыми.

Как избавиться от седины естественным способом?

Иногда потеря пигментации волос может быть связана с генетическими факторами. К счастью, натуральный препарат может прийти вам на помощь, заставив седые волосы исчезнуть.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

Две ложки молотого кофе (натуральный краситель);

2 помидора;

Две столовые ложки оливкового масла.

Как приготовить средство против седины?

Для начала нужно будет помыть и натереть на терке два очень спелых помидора. Затем вам нужно будет процедить жидкость с помощью сита. Таким образом, вы получите сок без томатных семечек. Затем добавьте две столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима и все перемешайте. В завершение влейте две столовые ложки кофе и все перемешайте, чтобы получилась однородная красящая паста.

Как наносить на седые волосы?

Используя щетку, нанесите этот продукт на каждую прядь, пока все ваши волосы не будут пропитаны этим препаратом. Поэтому вам придется подождать около двадцати минут. Наконец, все, что вам нужно сделать, это смыть и нанести шампунь, как вы привыкли. Будьте осторожны, если результаты видны с первого применения, вам придется запастись терпением, чтобы получить безупречный конечный результат.

Поэтому необходимо будет применять этот препарат до тех пор, пока ваши седые волосы не будут полностью покрыты.