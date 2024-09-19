Как приготовить вкусную гречку, которая будет таять во рту: секреты шеф-поваров

Вареная гречка - один из самых популярных гарниров. Но в приготовлении крупы есть свои тонкости и секреты, благодаря которым гречка приобретает непревзойденный вкус.

РБК-Украина (проект Styler) собрали советы поваров о том, как приготовить вкусную и рассыпчатую гречку разными способами.

Способы приготовления гречки

Гречку готовят не только на плите в кастрюле - хотя это самый распространенный метод. Приготовить вкусную гречку можно и в микроволновке и мультиварке, но действия будут отличаться.

Сварить гречку в кастрюле

Чтобы сварить гречку в кастрюле, нужное количество крупы следует высыпать в посуду и залить холодной водой в пропорции 1:2.

Предварительно гречку можно промыть, но, если крупа качественная, в этом нет нужды. Доведите гречку до кипения, добавьте щепотку соли и варите на минимальном или среднем огне в течение 20 минут. Помешивать гречку не нужно.

Если варить гречку на минимальном огне, следует накрыть кастрюлю крышкой. Для приготовления на среднем огне крышка не требуется.

Когда вся вода впитается крупой, гречка готова. Тогда следует добавить оливковое или сливочное масло.

Приготовить гречку в микроволновке

Чтобы сварить гречку в микроволновке, промойте крупу под проточной водой. Затем залейте гречку кипятком или кипяченой горячей водой в пропорции 1:2. Оставьте гречку замачиваться на 20 минут.

Готовить гречку в микроволновке нужно в посуде, предназначенной для микроволновки. Залитую водой гречку нужно поставить микроволновку на 5 минут, установив максимальную мощность. Накрывать посуду крышкой не нужно.

За это время вода должна закипеть, но это также зависит от мощности прибора. Когда гречка закипит, ее нужно подсолить и перемешать.

Накройте посуду специальной крышкой или другой, предназначенной для микроволновки, тарелкой. Готовьте гречку еще около 10 минут, снизив мощность до 60%.

Готовую гречку оставьте постоять на 5 минут - тогда она станет рассыпчатой. После этого добавьте сливочное масло или соус.

Сварить гречку в мультиварке

Для того чтобы приготовить гречку в мультиварке, крупу нужно перебрать от мусора и промыть под проточной водой. Переложите промытую гречку в чашу мультиварки и залейте в пропорции 2-2,5 стакана воды для 1 стакана крупы.

Добавьте соль, закройте крышку и установите мультиварку на режим "Гречка" (или "Крупа", "Каша", "Рис"). Если время варки не выставилось автоматически, установите продолжительность приготовления на 30-35 минут.

Готовить гречку можно разными способами (иллюстративное фото: Freepik)

После срабатывания таймера вбросьте в гречку кусочек сливочного масла и оставьте кашу на 10-20 минут.

Замочить гречку

Можно приготовить гречку без варки, замочив минимум на 4 часа или на ночь. Такой способ подойдет, если нет электричества.

Чтобы приготовить гречку замачиванием, крупу нужно залить водой в пропорции 1:2, посолить, и накрыть посуду крышкой. Когда гречка настоится, лишнюю жидкость нужно слить, переложив гречку на сито.

Как сделать гречку еще вкуснее

Независимо от выбранного метода, гречка будет вкусной и рассыпчатой, если соблюдать определенные принципы приготовления. А некоторые дополнительные действия еще больше усилят ее вкус.

Обжарить гречку перед отваркой

Считается, что обжарка гречки перед отвариванием помогает раскрыть ее вкус. Для этого после промывки крупы ее нужно прожарить на горячей сковороде в течение 30-60 секунд.

Для приготовления в мультиварке промытую крупу можно прожарить на режиме "Жарка".

Соблюдать пропорции

Оптимальная пропорция для гречки - два стакана воды для стакана гречневой крупы. Хотя увеличение воды может помочь сделать гречку мягкой, это легко может привести к чрезмерному развариванию крупы.

Не перемешивать во время варки

Чтобы гречка сохранила текстуру, не советуют перемешивать ее во время варки - так можно повредить размягченную крупу.

Добавить специи

Придать аромат и улучшить вкус гречки могут специи. Кроме душистого перца, лаврового листа и гвоздики, можно добавить кардамон, бодян или даже корицу. Однако обязательные ингредиенты для вкусной гречки - сливочное масло и соль.