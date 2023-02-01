Как быстро приготовить свеклу, чтобы она не потеряла цвет: 5 полезных лайфхаков

Приготовьте свеклу за 10 минут

Вымойте корнеплоды, положите в полиэтиленовый пакет и выжмите весь воздух из него, а затем крепко завяжите края.

Тогда поставьте свеклу в микроволновку 7-10 минут при мощности 850 Вт. Маленьким плодам хватит и 5 минут.

Готовность свеклы легко проверить, проткнув ее зубочисткой прямо через пакет. Если мягкий - значит готова.

Поскольку плоды не будут контактировать с водой, то и не потеряют свой цвет.

По такой инструкции можно готовить морковь и картофель: тщательно вымыть, несколько раз проткнуть корнеплоды зубочисткой и влажными положить в пакет, завязать края.

Сварите в кастрюле

Помойте свеклу и заливайте кипятком так, чтобы она покрывала плоды. Варите в течение 30 минут, затем слейте воду и поставьте корнеплоды под струю холодной воды. Оставьте свеклу на 10-15 минут. Резкий температурный перепад доведет его до готовности плодов.

Хозяйке с опытом также еще советуют совсем немного обрезать "хвостики" на плодах, но не слишком, чтобы не нарушить структуру свеклы. Иначе вся сочность из корнеплодов выйдет при приготовлении и они станут тусклыми и водянистыми.

Также во время варки можно добавить пол чайной ложки уксуса или лимонной кислоты. Это сохранит цвет. А вот соли не стоит прибавлять.

Преимуществом этого метода относительная скорость приготовления. А вот недостатком - на кастрюле останется характерный грязный след от приготовления свеклы.

Отварите в пакетах

Вымытые плоды сложите в несколько крепких пакетов и завяжите так, чтобы в них не проникла вода. Тогда поместите свеклу в кастрюлю и залейте теплой водой. Варите в течение 30 минут, затем опустите под струю холодной воды.

Такой метод приготовления позволит сберечь весь сок свеклы в самом плоде. А еще - благодаря пакетам кастрюля не испачкается.

Запеките в духовке

Очищенную свеклу поместите в пакет для запекания или заверните в фольгу. Упакуйте так, чтобы в пакете не осталось воздуха. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте запекаться корнеплоды на 30 минут.

Тогда извлеките свеклу и, не распаковывая, поместите в кастрюлю с ледяной водой на 15 минут.

Приготовленная таким способом свекла получается вкуснее, чем вареная. Такие плоды более сладкие и яркие по цвету. А еще они более полезны, потому что все питательные вещества при запекании остаются в свекле и не уходят в воду.

Приготовьте в мультиварке

Наполните половину чаши мультиварки водой. Сверху поставьте контейнер для пароварки и выложите на маленькую помытую свеклу.

Если же плоды большие, то разрежьте их пополам и выложите в чашу срезом вверх. Выберите в мультиварке режим "варки на пару" и выставьте время приготовления на 40-45 минут.

Такая свекла также сохранит максимум цвета.