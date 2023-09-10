Как придумать настолько надежный пароль, что его не смогут сломать мошенники

Получив доступ к одной соцсети или почте, мошенники могут добраться до вашего банкинга и похитить деньги. Чтобы обезопасить себя от этого - пароль должен быть действительно сложным.

О том, как придумать надежный пароль, читайте в материале Styler.

Самые распространенные ошибки при создании пароля

Часто люди выбирают для пароля комбинацию цифр и букв, которую легко сломать. Вот самые распространенные ошибки при создании пароля:

один пароль для всех аккаунтов

пароль, который совпадает с логином

простые вариации одного пароля - например, Oksana_1988, Oksana_35 и т. п.

использование общедоступной информации - дата рождения, номер телефона, адрес

пароли из обще употребляемых слов. Мошенники часто пользуются программами перебора паролей, с помощью которых они могут получить доступ к вашим данным

Топ худших вариантов пароля

Что советуют эксперты

"Пароли от почты, банкинга, соцсетей должны отличаться и быть сложными, желательно, чтобы они состояли из цифр, спецсимволов, прописных и маленьких букв", - заявил частный детектив Руслан Болгов в комментарии Styler.

Он отмечает, что пароли нужно периодически менять, хотя бы раз в пол года, чтобы те пароли, которые сливают в сеть, уже были не актуальны. Например, на некоторых платформах стоит автоматическое требование для смены пароля, без изменения вы не сможете работать дальше.

Каким должен быть надежный пароль

"Используйте генераторы паролей или любимую фразу из книги наберите кириллицей, но используя английскую раскладку, получится неплохой пароль. Количество символов тоже важно - чем короче пароль, тем проще его сломать", - говорит Болгов.

Эксперты отмечают, что наиболее сложными являются пароли, состоящие из более 15 знаков и содержащие прописные и строчные буквы, а также символы. Сломать такой пароль практически нереально.

Боглов советует также настроить двухэтапную аутентификацию на всех мессенджерах, профилях, почте, социальных страницах и банкингах. Это можно сделать в настройках, в разделе "Безопасность".

"Следует завести отдельную почту и пароль для регистрации на всяких там форумах, сайтах потому, что ваше любопытство иногда берет верх, поэтому используйте почту и пароль, которой не жалко потерять, потому что она не будет привязана к вашим важным профилям. Имея доступ к почте, которая связана с любым профилем, банкингом, соцсетью, можно получить к ним доступ и украсть ваши деньги и сетевую жизнь", - предостерегает эксперт.