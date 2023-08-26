Как не попасть на крючок аферистов? Полиция обратилась к украинцам, которые ищут жилье

Украинцев, которые ищут жилье, предупредили об аферистах. Полиция рассказала, как не попасть на крючок мошенников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители напоминают не доверять незнакомцам в интернете, а также тщательно проверять информацию.

Чтобы не попасть на крючок аферистов, полиция советует:

не перечислять средства, пока лично не осмотрите жилье;

перед тем как позвонить или написать арендодателю, обязательно проверяйте его учетную запись. Обратите внимание на дату создания аккаунта, наличие других объявлений и отзывов от бывших клиентов;

чтобы проверить предложение самостоятельно, достаточно ввести номер владельца или адрес квартиры в поисковой системе. Вы получите список сайтов, где размещались квартиры этого человека;

попробуйте также найти отзывы о квартире, доме или гостинице на других ресурсах;

если вы раньше уже видели фото этой квартиры или дома, но адрес расположения объекта был другим, доверять такому арендодателю не стоит.

Кроме того, украинцы призывают не передавать свои персональные данные незнакомым лицам. Речь идет о номере и серии паспорта, идентификационном налоговом номере, паролях, секретных кодах к карточкам и с sms-сообщений.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

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