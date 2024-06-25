Без остатков цвета: как убрать пятна от красного вина из ковра

Красное вино и ковер плохо сочетаются - те же соединения, которые придают вину фирменного цвета, также являются виновниками стойких пятен. К счастью, даже если это белый шерстяной ковер, вы можете использовать обычные средства, которые, вероятно, есть у вас под рукой.

О том, как удалить пятна от красного вина из ковра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Как вывести пятна от красного вина из ковра

В зависимости от того, это старое или это свежее пятно, методы и последовательность действий будут отличаться.

Однако прежде всего, если пятно от вина находится на коврике на паркетном полу, положите под пятно ткань, которая поглощает влагу или полиэтиленовый мусорный пакет.

Это поможет сохранить пол под пятном сухим во время удаления пятна и предотвратить появление темных водяных следов на паркете.

Как вывести свежие пятна от красного вина

Удаление свежих красных пятен от вина несколько легче удаления устаревших, во время процедуры необходимо соблюдать определенную последовательность.

Уберите остатки жидкости

Как только вино попало на ковер, используйте белые бумажные полотенца или салфетки, чтобы впитать как можно больше жидкости.

Не используйте одну салфетку для пятна, берите новые и сухие, чтобы предотвратить случайное окрашивание чистых участков. Прижимайте полотенца, чтобы добраться до нижней части волокон.

Важно именно прижимать салфетку, но не тереть. Растирание может расширить пятно и привести к углублению жидкости в волокнах ковра.

Обработайте пятно раствором

Чтобы сделать раствор для удаления пятен от вина из ковра, смешайте 0,5 ч. л. жидкости для мытья посуды, 0,5 ч. л. дистиллированного белого уксуса и 2 стакана теплой воды.

Для облегчения обработки пятна перелейте раствор в пульверизатор. Начиная с наружных краев пятна, разбрызгивайте смесь до тех пор, пока участок не будет тщательно увлажнен. Оставьте раствор по меньшей мере на 5-10 минут.

Если вы используете магазинное средство, следуйте инструкциям на этикетке.

Удалите остатки раствора

Используйте бумажные полотенца или салфетку из микрофибры, чтобы промокнуть чистящий раствор от вина.

Когда пятно исчезнет, окуните чистое полотенце или тряпку из микрофибры в чистую воду и отожмите влагу - ткань должна быть едва влажной.

Промойте очищенный участок ковра, чтобы полностью удалить раствор. Старайтесь не ходить по влажному ковру, дайте ему высохнуть на воздухе подальше от источников тепла.

После высыхания ковер можно пропылесосить, чтобы поднять волокна.

Как удалить засохшие пятна от красного вина

Если пятно от красного вина обнаружено не сразу, вывести его может быть немного сложнее - а иногда, несмотря на чистку, следы вина появляются снова и снова. Вот что рекомендуют делать в этих случаях.

Как удалить засохшие пятна от красного вина

Для засохших пятен советуют сбрызнуть участок обычной водой, чтобы сделать вино жидким, а затем выполнить те же действия, которые рекомендованы для свежих пятен.

Что делать с пятном от вина, которое появляется снова

Пятна от красного вина часто появляются снова, особенно на коврах с глубоким ворсом - если волокна не были полностью очищены до основания ковра.

Когда волокна высыхают, пятно от вина "поднимается" вверх по ворсу и снова появляется на поверхности. Повторите процесс очистки, убедившись, что моющий раствор дошел до нижней части волокон подложки.

Как удалить светлое пятно от красного вина

Если на белом или светлом ковре все еще виден оттенок розового, смешайте раствор кислородного отбеливателя с теплой водой, соблюдая пропорцию разбавления из инструкции.

Отбеливатель на основе кислорода безопасен для всех цветов синтетических ковров. Однако его не следует использовать на шерстяных коврах, поскольку он может сделать волокна хрупкими и склонными к разрывам.

Окуните в раствор салфетку из микрофибры и проведите ею по загрязненному участку. Подождите не менее 30 минут, прежде чем впитать влагу сухой тканью.

Если пятно осталось, смешайте свежий раствор кислородного отбеливателя с водой и повторите шаги.