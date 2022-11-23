Как правильно хранить семена зимой: так они точно долежат до весны

Как правильно хранить семена

Хранить семена в обычной квартире, где зимой температура поднимается выше +17+18 градусов - не самый лучший вариант. Оптимальная температура для семян - до +14 градусов. Нежелательно хранить семена и при очень низких температурах - морозы они выдерживают, но могут надолго уйти в состояние покоя, а потом не взойти.

Уровень влажности должен быть на уровне 45-50%. А еще пакетики с семенами должны находится в темном помещении, где нет риска конденсата.

Дело в том, что семена очень гигроскопичны. Они способны поглощать водяные пары из воздуха и отдавать их в окружающую среду в виде парообразной влаги. Чем больше семена поглощают и отдают - тем меньше шансов получить от них всходы в будущем.

При неправильном уровне влажности начинаются биохимические процессы, которые приводят к потере ими сухого вещества. И начинает резко падать уровень всхожести, семена плесневеют, начинают гнить и погибают.

Тара для семян должна пропускать воздух и влагу. С этой задачей справляются мешочки - льняные, джутовые, которые шьют из 2 слоев ткани.

Также можно хранить семена в пакетах из плотной бумаги, помещенные в пластиковую тару или небольшие бутылки. Пакеты должны быть плотно закрыты.

В банки на дно можно насыпать немного просушенной муки, кукурузного крахмала или риса - любой крупы, которая поглощает влагу. Сверху можно положить упакованные пакеты и плотно закрыть крышку.

Эфирно-маслянистые культуры нужно хранить в нижних отсеках холодильника или в отдельной прохладной комнате - например, в кладовке.

Высушенные семена укропа, фенхеля, моркови, петрушки, салата можно хранить в стеклянных банках. В пакетах из фольги не стоит хранить - через 1-2 года семена начинают задыхаться и теряют всхожесть.

Сколько можно хранить семена

Сельдерей, шнитт-лук, пастернак, кукуруза, лук репчатый, лук-порей - 1-2 года

Любисток, петрушка, укроп, шпинат, щавель, лук-порей, кориандр - 2-3 года

Салаты, морковь, перец сладкий, фенхель, горох - 3-4 года

Кольраби, репа, свекла, цветная капуста, баклажаны, томаты, редис, капуста белокочанная, брокколи - 3-5 лет

Бобы, фасоль, огурцы, патиссоны, кабачки, дыни, арбузы - более 4-5 лет