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Как правильно хранить грибы, чтобы не отравиться: 6 простых советов

Грибы могут быть небезопасными (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Грибы - настоящий дар природы, который может сделать наши блюда особенно вкусными и ароматными. Однако неправильное хранение грибов может привести к серьезным последствиям для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает, как правильно хранить грибы во избежание риска отравления.

Проверка свежести грибов

Первый шаг к безопасному хранению грибов - это тщательно проверить их свежесть. Свежие грибы должны быть крепкими, без пятен и неприятного запаха.

Если вы замечаете признаки порчи, такие как потемнение, липкость или резкий запах, лучше не рисковать и выбросить грибы. Помните, что даже одна испорченная грибная часть может испортить всю партию.

Не храните грибы в пластиковых пакетах

Грибы обладают свойством впитывать влагу, а пластиковые пакеты могут создать парниковый эффект, что будет способствовать их порче.

Вместо этого храните грибы в бумажных пакетах или заверните их в ткань. Это позволит грибам "дышать" и уменьшит влажность, которая приводит к быстрой порче.

Как правильно хранить грибы в холодильнике

Для сохранения свежести грибы следует хранить в холодильнике. Оптимальная температура хранения свежих грибов составляет от 1 до 4 °C.

Чтобы избежать прямого контакта с другими продуктами, размещайте их на нижней полке или в отделении для овощей. Грибы будут оставаться свежими до пяти дней, но лучше употребить их как можно скорее после уборки или покупки.

Замораживание грибов

Если вы собрали большое количество грибов и не планируете употреблять их в ближайшее время, замораживание - отличный способ сохранить их на длительный период. Перед замораживанием грибы следует очистить, нарезать и обдать кипятком или слегка обжарить.

Это поможет сохранить их вкус и предотвратить развитие вредных микроорганизмов. Замороженные грибы можно хранить до года, но после размораживания их следует сразу использовать.

Как правильно сушить грибы

Сушка – еще один эффективный способ сохранить грибы длительное время. Сушеные грибы имеют длительный срок годности и сохраняют свой вкус и аромат.

Вы можете сушить грибы в духовке при низкой температуре или воспользоваться специальной сушилкой для овощей и фруктов. Сухие грибы следует хранить в герметичных контейнерах в сухом месте во избежание попадания влаги.

Безопасное консервирование грибов

Консервирование – это еще один надежный способ хранения грибов, но его нужно производить с осторожностью. Используйте только свежие и качественные грибы, а также соблюдайте все правила стерилизации банок и крышек.

Маринованные грибы следует хранить в прохладном месте и употреблять в течение года. Помните, что любые изменения в виде или запаха консервированных грибов могут свидетельствовать об их непригодности к употреблению.

Раньше мы писали, какие 7 ошибок неопытных грибников, которые могут стать смертельными.

Читайте также, внешность каких 5 смертельно ядовитых грибов нужно обязательно знать.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Griby.org и Pravych.com.

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Грибы