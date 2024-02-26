Как правильно есть финики мужчинам и женщинам, чтобы получить максимальную пользу

Финики - это не только вкусное лакомство, но и ценный продукт для здоровья. Финики полезны для мужчин и женщин, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Однако важно помнить, что употребление этого лакомства следует контролировать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше про пользу и вред фиников для здоровья и как правильно их есть.
При подготовке материала были использованы следующие источники: HealthLine, GoMedii, UkrHealth, News Medical, KouroshFoods.
Исследователи давно доказали, что финики содержат большое количество антиоксидантов (защищающих организм от болезней и старости) и других полезных для человека веществ: клетчатку, белок, калий, магний, марганец, витамины K, C, B6, медь, железо и т.д.
В то же время в некоторых случаях диетологи не советуют употреблять эти сухофрукты, чтобы не навредить здоровью и избежать:
Подытоживая вышесказанное, не стоит есть финики (тем более в большом количестве) тем людям, которые:
Финики богаты сахаром и могут быть опасны для диабетиков (иллюстративное фото: pixabay.com)
По мнению ряда диетологов, "идеальной дозой" фиников могут стать 5-7 плодов в день (не более 10).
Такая порция поможет поддерживать здоровье в норме и не будет провоцировать обострение или развитие новых заболеваний.
Есть финики можно:
Флавоноиды и феноловая кислота, имеющиеся в финиках, позволяют сократить или же практически вовсе избежать хронических воспалительных процессов.
Эти сухофрукты быстро восстанавливают энергию и бодрят организм, обладают антигеморрагическим действием (предотвращают легкое кровотечение), а также имеют противоопухолевые, противоязвенные, антимикробные и иммуномодулирующие свойства.
Каротиноиды (природные органические пигменты, производимые бактериями, грибами, водорослями и растениями), клетчатка и фенол - полезны для сердца и могут помочь:
Регулярное употребление небольшого количества фиников может улучшать пищеварительные процессы (нормализовать работу кишечника), снижать риск заболеваний костных тканей (в том числе остеопороза), улучшать работу нервной системы, состояние кожи, ногтей и волос, а также быстро утолять голод и снимать изжогу.
Результаты проведенных среди рожениц исследований свидетельствуют также о том, что плоды финикового дерева упрощают процесс естественных родов.
Финики - не только вкусные, но и полезные (иллюстративное фото: pixabay.com)
Ряд исследователей говорят о том, что наиболее полезно употребление фиников утром натощак. Это помогает зарядить организм энергией и не перегружать его "вспомогательной" пищей.
В то же время никто не запрещает есть финики в сочетании с другими "легкими" продуктами, добавлять их в десерты, делать с ними закуски или просто лакомиться сухофруктами, запивая молоком.
Самое главное правило - не употреблять слишком большое количество этих плодов после обильного приема пищи. Это может привести к ощущению переедания и дискомфорта.
Напомним, ранее мы рассказывали, есть ли место сладостям в здоровом питании.
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