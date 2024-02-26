Как правильно есть финики мужчинам и женщинам, чтобы получить максимальную пользу

Кому нельзя есть финики

Исследователи давно доказали, что финики содержат большое количество антиоксидантов (защищающих организм от болезней и старости) и других полезных для человека веществ: клетчатку, белок, калий, магний, марганец, витамины K, C, B6, медь, железо и т.д.

В то же время в некоторых случаях диетологи не советуют употреблять эти сухофрукты, чтобы не навредить здоровью и избежать:

проблем с животом - избыток клетчатки или фруктозы в организме может привести к вздутию, запорам и расстройствам желудочно-кишечного тракта

- избыток клетчатки или фруктозы в организме может привести к вздутию, запорам и расстройствам желудочно-кишечного тракта аллергических реакций - имеющийся в финиках сахарный спирт (сорбит) может провоцировать диарею или другие аллергические реакции организма

- имеющийся в финиках сахарный спирт (сорбит) может провоцировать диарею или другие аллергические реакции организма приступов астмы - некоторые аллергические реакции организма могут провоцировать астму

- некоторые аллергические реакции организма могут провоцировать астму кожных высыпаний - сульфиты (выполняющие антиоксидантную и антимикробную функцию), а также плесень и опасное восковое покрытие (имеющиеся на некоторых сухофруктах), могут привести к высыпаниям на коже человека

- сульфиты (выполняющие антиоксидантную и антимикробную функцию), а также плесень и опасное восковое покрытие (имеющиеся на некоторых сухофруктах), могут привести к высыпаниям на коже человека повышения сахара - богатые глюкозой, фруктозой и сахарозой финики высококалорийны и могут негативно влиять на людей, страдающих диабетом

- богатые глюкозой, фруктозой и сахарозой финики высококалорийны и могут негативно влиять на людей, страдающих диабетом увеличения веса - большое количество клетчатки, высокая калорийность и энергетическая плотность фиников могут существенно влиять на вес

- большое количество клетчатки, высокая калорийность и энергетическая плотность фиников могут существенно влиять на вес кариеса - финики являются мощным источником фтора, полезного для зубов, в то же время они богаты сахаром и углеводами, которые могут вызвать кариес

Подытоживая вышесказанное, не стоит есть финики (тем более в большом количестве) тем людям, которые:

страдают от синдрома раздраженного кишечника

являются аллергиками (или склонны к аллергиям)

имеют мочекаменную болезнь

имеют сахарный диабет

имеют лишний вес

имеют кариес

страдают регулярными головными болями

Финики богаты сахаром и могут быть опасны для диабетиков (иллюстративное фото: pixabay.com)

Когда лучше есть финики утром или вечером

По мнению ряда диетологов, "идеальной дозой" фиников могут стать 5-7 плодов в день (не более 10).

Такая порция поможет поддерживать здоровье в норме и не будет провоцировать обострение или развитие новых заболеваний.

Есть финики можно:

за завтраком

как дневной перекус

как ночной перекус

перед тренировкой (за 30-50 минут до физической активности)

когда вы чувствуете голод

Какие болезни лечат финики

Флавоноиды и феноловая кислота, имеющиеся в финиках, позволяют сократить или же практически вовсе избежать хронических воспалительных процессов.

Эти сухофрукты быстро восстанавливают энергию и бодрят организм, обладают антигеморрагическим действием (предотвращают легкое кровотечение), а также имеют противоопухолевые, противоязвенные, антимикробные и иммуномодулирующие свойства.

Каротиноиды (природные органические пигменты, производимые бактериями, грибами, водорослями и растениями), клетчатка и фенол - полезны для сердца и могут помочь:

в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

в регуляции иммунной системы

Регулярное употребление небольшого количества фиников может улучшать пищеварительные процессы (нормализовать работу кишечника), снижать риск заболеваний костных тканей (в том числе остеопороза), улучшать работу нервной системы, состояние кожи, ногтей и волос, а также быстро утолять голод и снимать изжогу.

Результаты проведенных среди рожениц исследований свидетельствуют также о том, что плоды финикового дерева упрощают процесс естественных родов.

Финики - не только вкусные, но и полезные (иллюстративное фото: pixabay.com)

Когда лучше есть финики до еды или после

Ряд исследователей говорят о том, что наиболее полезно употребление фиников утром натощак. Это помогает зарядить организм энергией и не перегружать его "вспомогательной" пищей.

В то же время никто не запрещает есть финики в сочетании с другими "легкими" продуктами, добавлять их в десерты, делать с ними закуски или просто лакомиться сухофруктами, запивая молоком.

Самое главное правило - не употреблять слишком большое количество этих плодов после обильного приема пищи. Это может привести к ощущению переедания и дискомфорта.