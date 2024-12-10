7 мест в квартире, чистоте которых нужно уделять максимальное внимание

Чистота в доме - это вопрос не только эстетики, но и здоровья. Есть определенные места в квартире, где особенно важно поддерживать идеальный порядок и гигиену.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает семь таких мест и рассказывает, как поддерживать их чистоту в любое время.

Кровать и постельное белье

Место, где мы спим, должно быть особенно чистым. Кровать - это пространство, в котором мы проводим значительную часть своего времени, поэтому важно, чтобы она не накапливала пыль, грязь или бактерии. Сменяйте постельное белье минимум раз в неделю и регулярно пылесосьте матрас.

Важно также проветривать комнату, чтобы предотвратить накопление влажности и неприятных запахов. Чистая кровать - это залог здорового сна и комфортного отдыха.

Кухонные поверхности

Кухня - одно из наиболее интенсивно используемых мест в квартире. Потому все рабочие поверхности, столешницы и приборы должны быть в чистоте без остатков пищи или жирных пятен.

Особенно важно заботиться о зоне приготовления пищи, где мы часто контактируем с продуктами, которые могут являться источниками бактерий.

Регулярная мойка и обработка антисептиками помогают предотвратить размножение микробов. Помните, что чистые кухонные поверхности - это не только красиво, но и безопасно для здоровья.

Кухонные поверхности быстро загрязняются (фото: Freepik.com)

Ручки дверей и выключатели

Несмотря на то, что мы не всегда обращаем внимание на эти мелочи, именно они являются основными носителями грязи и бактерий. Ручки дверей и выключатели - это поверхности, к которым мы прикасаемся руками после уличных прогулок, контакта с едой или другими предметами.

Их следует регулярно протирать дезинфицирующими средствами, чтобы избежать распространения микробов по всей квартире. Это маленькие детали, которые играют большую роль в общей чистоте дома.

Телефон и пульт от телевизора

Эти предметы мы часто держим в руках, не задумываясь о количестве микробов, которые могут на них скапливаться. Телефоны и пульты от телевизора - это одни из самых загрязненных предметов в доме, ведь мы постоянно используем их в разных ситуациях и местах.

Регулярное протирание этих предметов антибактериальными салфетками поможет сохранить их в чистоте и обеспечит гигиеническое использование. Помните, что на этих поверхностях могут оставаться следы пота, пищи, грязи. Они также подвергаются контакту с лицом, поэтому чистота должна быть приоритетом.

Ванная комната

Ванная комната является одной из самых уязвимых к загрязнениям зон в любой квартире. Влажная и тепло создают идеальные условия для развития грибков, бактерий и плесени. Регулярная уборка раковины, ванны, унитаза и душевой кабины - это не только вопрос эстетики, но и предотвращение инфекций.

Использование дезинфицирующих средств позволяет поддерживать ванночку в максимально чистом состоянии. Чистота в ванной гарантирует здоровье для каждого, кто ее использует.

Ванная комната нуждается в частой уборке, потому что там всегда чрезмерная влага (фото: Freepik.com)

Холодильник

Холодильник - это место, где мы храним продукты, непосредственно контактирующие с нашим организмом. Поэтому особенно важно поддерживать его в чистоте во избежание накопления неприятных запахов, плесени и бактерий.

Регулярная мойка полок, дверцы и контейнеров поможет сохранить пищу в хорошем состоянии. Не забывайте также о чистке морозильника, где могут накапливаться остатки старых продуктов. Чистый холодильник - это гарантия не только приятного вида, но и безопасности хранения продуктов.

Коридор

Коридор - это первое место, с которым сталкивается каждый, кто заходит в вашу квартиру, поэтому важно поддерживать порядок и чистоту именно здесь. Загрязненные полы, пыль и грязь с улицы могут легко попасть в квартиру, если не следить за чистотой коридора.

Мытье полов, протирание двери и проверка обуви помогут минимизировать попадание грязи в другие части дома. Кроме того, чистый коридор производит первое положительное впечатление для гостей.