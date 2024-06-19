ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Среда 19 июня 2024 07:30
UA EN RU
10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света Приложения, которые помогут вам выжить во время блэкаута (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В современном мире зависимость от электронных устройств становится как никогда высокой. Однако, когда случается блэкаут, удобства современных технологий могут превратиться в обузу, если вы не будете готовы. К счастью, платформы iOS и Android предлагают множество приложений, разработанных для того, чтобы помочь вам ориентироваться и выживать во время отключений электроэнергии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приложениях на смартфонах, которые помогут пережить отключение света.

Zello Walkie Talkie

Zello Walkie Talkie превращает ваш смартфон в устройство с функцией "нажми, чтобы говорить", позволяя общаться с друзьями, родственниками и экстренными службами, даже если обычная сотовая связь ненадежна.

Приложение особенно полезно во время отключений электроэнергии, поскольку оно использует Wi-Fi или сотовые данные для обеспечения связи. Его работа в режиме реального времени гарантирует, что вы сможете оставаться на связи с близкими и получать немедленную помощь при необходимости.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Приложения для экономии заряда батареи

Во время отключения электроэнергии важно экономить заряд батареи. Такие приложения, как Battery HD+ для iOS и AccuBattery для Android, предоставляют подробную информацию об использовании батареи и предлагают советы по продлению ее срока службы.

Эти приложения помогут вам максимально эффективно использовать оставшийся заряд устройства дo восстановления электроснабжения.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

MyTherapy

Для людей с медицинскими потребностями MyTherapy помогает управлять лекарствами и следить за здоровьем. Оно предлагает напоминания о приеме лекарств, даже в offline режиме, гарантируя, что ваш режим лечения не будет нарушен во время отключения электроэнергии.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Amazon Kindle

Отключения электроэнергии могут быть скучным и стрессовым. Приложение Kindle позволяет скачивать книги для чтения в офлайн режиме. Это может стать столь необходимым отвлечением и снизить стресс во время длительных отключений электроэнергии.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Headspace Meditation & Sleep

Headspace предлагает управляемую медитацию и упражнения на внимательность, которые могут помочь справиться со стрессом и тревогой во время чрезвычайных ситуаций. Приложение позволяет загружать сеансы для офлайн использования, гарантируя, что у вас есть доступ к ресурсам ментального здоровья даже без доступа в Интернет.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Приложения погоды

Погодные условия могут существенно влияет на продолжительность и тяжесть отключения электроэнергии. Такие приложения, как " NWS Radar" (iOS) и AccuWeather (Android), позволяют загружать обновления погоды для доступа офлайн. Знание предстоящих погодных условий поможет вам лучше подготовиться и реагировать на ситуации с отключением электроэнергии.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Nextdoor

Nextdoor - это приложение для местной группы людей, которое помогает соседям общаться и обмениваться информацией. Во время отключения электроэнергии его можно использовать для координации ресурсов, обмена обновлениями или восстановления электроснабжения, а также предлагать или запрашивать помощь внутри вашего дома.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Venmo

В случае, когда наличные деньги недоступны, обработка кредитных карт не работает, такие приложения, как "Venmo", позволяют осуществлять цифровые платежи и переводить деньги друзьям или родственникам.

10 мобильных приложений, которые помогут пережить отключение света

Скриншот

Напомним, что эксперт назвал 5 лучших зарядных станций для дома, чтобы всегда быть со светом.

Читайте также, какие гаджеты помогут сэкономить электроэнергию при отключении света.

При подготовке материала использовались следующие источники: Softonic, SlashGear, CNET.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Отключение света Блэкаут Приложение
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты