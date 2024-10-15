Как правильно укрыть растения на зиму, чтобы они пережили холод: советы садоводов

Какие растения нужно укрывать на зиму

Особенно уязвимы в зимний период теплолюбивые многолетники, экзотические цветы, а также декоративные и хвойные кусты до четырех лет. Обязательному укрытию на зиму подлежат:

розы,

гортензии,

рододендроны,

кусты вейгелы,

древовидные пионы,

туи,

тисы,

можжевельники,

виноград,

молодые персики и абрикосы.

Укрытия на зиму нужны для растений, высаженных осенью, которые не успели хорошо укорениться.

Зимнее укрытие обеспечит лучшее приживление корневой системы поздно пересаженных или слабо укорененных растений, защитит поверхностно расположенную корневую систему и молодые побеги от вымерзания при низких температурах и отсутствии снежного покрова.

Многие растения плохо переносят холод (фото: GettyImages)

Когда укрывают растения на зиму

В южных регионах, в особенности малоснежных, растения на зиму укрывают для сохранения снега. Теплые укрытия требуются только представителям субтропических и тропических зон, не выдерживающих даже слабых похолоданий.

В центральных регионах укрытия растений на зиму начинают в конце октября. В случае продолжительной теплой осени с укрытием лучше подождать до начала ноября. Выращиваемые в средних регионах растения укрывают преимущественно от длительных морозов, солнечных ожогов и высушивающих ветров.

В северных регионах для своевременного укрытия более практично ориентироваться на наступление постоянного похолодания. Укрытие растений производят после установки устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет.

Утепление растений на зиму производят в ясный сухой день. В дождь нельзя укрывать растения, ведь во влажной среде в холодную погоду возникает большой риск развития грибковых инфекций.

Укрытие растений, особенно теплое, не рекомендуется проводить раньше наступления холодов.

Как подготовить растения к укрытию на зиму

Перед укрытием на зиму необходимо выполнить ряд мер, чтобы помочь растениям войти в состояние покоя. Обязательно проводят обильный полив растений, чтобы влага глубоко проникла в землю.

Перед зимовкой рекомендуется подкормить растения фосфорными или калийными удобрениями. Это поможет молодым побегам одеревенеть, а растению в целом окрепнуть, чтобы лучше справляться с резкими перепадами температур и противостоять сильным морозам.

Удобрения, содержащие азот, не подходят для осенней подкормки растений, поскольку они провоцируют рост молодой зелени, что может привести к развитию сильного стресса у растений.

Окучивание - простейший способ укрытия растений (фото: Freepik.com)

Какие есть способы укрытия растений на зиму

Укрытие растений на зиму может быть реализовано разными способами. К основным способам зимнего укрытия относятся обертывание, мульчирование, пеленание, пригибание, воздушно-сухое укрытие.

Окучивание растений на зиму

Окучивание (присыпание землей нижней части растения) - наиболее распространенный способ сохранения корневой системы в регионах с резким изменением теплой погоды на похолодание и заморозки.

Окучивают растения землей, которую сгребают в холмик вокруг основания так, чтобы не оголить корни. Холмик делают высотой от 10 до 40 см, в зависимости от высоты штамба саженцев или многолетних побегов куста.

Мульчирование на зиму

Мульчирование осенью - отличный способ утепления растений на зиму. В мульчировании почвы нуждаются недостаточно холодостойкие растения с поверхностной корневой системой, а также молодые растения, еще не успевшие развить мощную корневую систему.

Для мульчирования почвы под растениями используют сухие опавшие листья, за исключением дубовых и ореховых листьев.

В качестве мульчи также используют перепревшие полуразложенные опилок, мелкую стружку, измельченную траву, солому, торф, торфяные куски, скошенную траву и высушенную траву, а также хвою.

Пеленание растений

Для теплолюбивых растений, а также для чувствительных кустов, не успевших подготовиться к зиме, лучше использовать пеленание. Для этого используют как натуральные материалы, так и готовые укрытия для растений, разработанные специально для защиты от мороза. В качестве укрытий для зимовки могут использоваться:

Картон

Хвойные ветви

Бумага

Еловые ветви

Полиэтилен

Специальные мешки для зимнего укрытия растений.

Это укрытие обеспечивает удачную защиту от мороза, если их не накрывать слишком плотно, ведь это может привести к перегреву растений.

Пригибание веток

Пригибание кустов позволяет предотвратить повреждения во время сильных морозов. Для этого ветки аккуратно пригибают к земле и фиксируют в таком положении во избежание их восстановления в первоначальный вид. Когда снег начнет таять, ветки поворачивают на прежнее место.

Воздушно-сухое укрытие

Этот метод позволяет создать повышенную влажность и удерживать тепло. Для воздушно-сухого укрытия используют:

Специальные коробки

Бочки

Деревянные ящики

Такие укрытия обеспечат дополнительную защиту от сильных ветров и морозов.