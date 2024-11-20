Как правильно укрыть яблони на зиму, чтобы уберечь от мороза и грызунов

Зима является непростым испытанием для садов, особенно для молодых яблонь, чувствительных к морозам и повреждениям. Правильное укрытие деревьев поможет сохранить их здоровье, оградить от перепадов температур и грабительских атак грызунов.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда и как правильно подготовить яблони к холодам.

Почему важно укрывать яблони зимой

Молодые яблони в возрасте до 7 лет больше всего страдают от морозов из-за тонкой кори, которая еще не стала крепкой. Отсутствие защиты может привести к обморожению ствола, трещинам в древесине и гибели плодовых почек.

Кроме того, корни деревьев также нуждаются в защите, ведь промерзшая почва может вызвать их повреждение. Укрыть яблони следует и для защиты от грызунов - мыши и зайцы часто обгрызают кору зимой.

Даже в теплых регионах, где морозы незначительные, такая защита будет полезна. Это позволит избежать стресса для дерева и обеспечит его здоровое развитие.

Когда следует начинать утепление

Не стоит торопиться с укрытием осенью, поскольку теплая среда может стимулировать продолжение роста дерева. Это опасно, ведь растение не сможет перейти в состояние покоя, необходимое для зимовки.

Оптимальное время для утепления - когда температура несколько дней подряд держится около -5°C или ниже. В большинстве регионов это конец ноября.

Заранее следует замульчировать почву вокруг деревьев, чтобы защитить корневую систему. Защиту от грызунов, напротив, можно начинать никогда, не дожидаясь заморозков.

Как подготовить почву вокруг яблонь

Первый шаг - мульчирование приствольного круга, которое помогает сохранить тепло и защитить корни. Для этого можно использовать торф, солому, опилки или древесную кору.

Толщина слоя мульчи должна составлять примерно 20-30 см, а радиус покрытия - около 50 см вокруг ствола. Мульча не только согревает корни, но и удерживает влагу, что важно в морозный период.

Перед мульчированием убедитесь, что под деревом нет остатков опавших листьев или гнилых плодов, которые могут способствовать распространению болезней. Такая подготовка - это базовый шаг к успешному зимованию яблонь.

Яблони особенно уязвимы к зимним морозам (фото: Freepik.com)

Чем укрывать яблони от морозов

Материалы для укрытия следует выбирать светлых оттенков, чтобы отражать солнечный свет и предотвратить перегревание коры.

Наиболее распространенными вариантами являются агроволокно, мешковина, спанбонд или еловые ветки. Для молодых деревьев ствол обматывают материалом в несколько слоев, начиная от земли до первых веток.

Если дерево посажено в этом году, лучше обмотать весь ствол и крону. Укрытие фиксируют шпагатом или веревкой, чтобы материал не сорвался ветром. Такой способ защищает дерево как от морозов, так и весенних перепадов температур.

Как защитить яблони от грызунов

Грызуны, особенно мыши и зайцы, зимой часто становятся угрозой коре яблонь. Для их отпугивания можно использовать пластиковую или металлическую сетку.

Металлическую сетку обертывают с небольшим зазором во избежание контакта с корой, а пластиковую плотно прижимают к дереву. Высота такой защиты должна составлять не менее 50-60 см.

Альтернативный вариант - использование пластиковых бутылок, которые разрезают и обертывают вокруг ствола. Это решение не только защитит дерево зимой, но и послужит барьером от механических повреждений в теплое время года.

Особенности укрытия молодых саженцев

Саженцы, высаженные в этом году, нуждаются в особом внимании, ведь их корни и стволы очень чувствительны к морозам. Для таких деревьев следует создать "теплицу": обернуть ствол и крону агроволокном, зафиксировав материал бечевкой.

Еще один вариант - сооружение "вигвама" из еловых веток, дополнительно обматываемых спанбондом или сеткой. Это обеспечит дереву не только тепло, но дополнительный барьер от снега и ветра. Если такие мероприятия провести вовремя, саженец легко перенесет даже суровую зиму.