Как правильно общаться с женщинами, которые прошли войну

На сегодняшний день нашу страну защищают более 45 тысяч женщин-военных, 4 тысячи из них - в боях наравне с мужчинами. Еще 13 тысяч украинок имеют статус участниц боевых действий, и это немалое количество женщин, нуждающихся в себе уважения и нормального отношения.

Детальнее о том, как общаться с ветераншами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Как правильно общаться с женщинами-ветеранки

Женщины спасают жизнь, минируют и разминируют, руководят подразделениями, уничтожают врага и возвращаются домой ветеранками. Их опыт достоин уважения и они также нуждаются в нашей поддержке в восстановлении.

Первое и самое важное правило, звучит так: "Женщина на войне остается женщиной". Она может больше переживать за своих близких, может быть более эмоциональной, может сложнее переживать потери, чем мужчины, и это нормально, потому что она живой человек, организмом которого часто управляют гормоны.

В то же время военная женщина не боится испытаний, она может быстрее бегать, лучше стрелять или быть выносливее физически и ментально, и это тоже норма, ведь каждый человек - это индивидуум.

Как общаться с ветеранами войны (фото: Getty images)

Чтобы проявить уважение к ветеранше, не говорите ей:

"Зачем тебе та война сдалась, ты должна с детьми сидеть"

"Это не женское дело"

"Женщинам там делать нечего"

"Лучше подумай о детях".

Подобные фразы сильно травмируют. Особенно во время полномасштабной войны, когда женщины выполняют задания и несут ответственность наравне с мужчинами и постоянно попадают под осуждение, или их недооценивают и не считают равными.

Женщины с боевым опытом несколько иначе переживают процессы возвращения к гражданской жизни - им труднее реинтегрироваться.

Это связано с другим восприятием женщин в обществе, в частности с большим уровнем стигматизации со стороны гражданских, которые считают, что военная служба не соединяется с привычной ролью женщины.

Возвращаясь с войны, ветеранши так же, как и ветераны, часто испытывают нехватку качественной психологической, медицинской помощи и реабилитации. Не всегда предложенные программы помощи учитывают, что некоторые женщины-военнослужащие имеют детей.

В то же время ветеранки чаще осознают важность заботы о ментальном здоровье, обращаются к специалистам, поэтому следует поддерживать такие их намерения.

Уже в гражданской жизни ветеранкши могут сталкиваться с особыми вызовами: