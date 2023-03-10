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Как правильно поливать орхидею: единственное простое правило

Как ухаживать за орхидеей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея - простое в уходе экзотическое растение, требующее несколько необычного подхода, в том числе и при поливе.

О главном правиле полива красавицы рассказала блоггер из TikTok "Світ орхідей".

Единственное правило полива орхидей

Цветок нужно поливать по мере подсыхания субстрата способом погружения в воду. Чтобы понять, что ваша красавица нуждается во влаге, посмотрите на ее корни.

Само собой, орхидею выращивают в прозрачных кашпо, поэтому оценить состояние корней не составит труда. Если они уже посерели, растение надо полить, если еще зеленые - не трогайте пока цветок. Допускать того, чтобы корешки от сухости начали морщиться, нельзя.

Орхидею поливают, когда у нее сухие корни (скриншот)

Налейте в отдельную емкость-кашпо отстоянную воду комнатной температуры. Окуните вазон с орхидеей так, чтобы она была в воде на 1/3. Оставьте так растение на несколько часов (2-3 часа). Далее достаньте и поставьте на его постоянное место.

Так поливать надо из-за торфяного горшка, который есть внутри почти всех вазонов, которые вы покупаете у цветоводов или в магазинах.

Налейте воды на 1/3 (скриншот)

Нужно ли пересаживать только что приобретенную орхидею?

Некоторые советчики говорят, что при покупке орхидею сразу нужно пересадить именно из-за этого торфяного стакана, который нужно сразу достать.

Делать этого не нужно, достаточно поливать орхидею способом, указанным выше. Так торфяной стакан будет насыщаться влагой, но не размокать.

Орхидея любит тесные горшки, поэтому ее следует пересаживать только тогда, когда в горшке будет очень много корней.

Раньше мы писали о том, как нельзя ухаживать за орхидеей, чтобы ее не убить неправильным подходом.

Кроме того, узнайте, как дома вырастить сортовую фиалку "как на выставке".

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орхідея