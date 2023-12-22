Как правильно подготовить мак для кутьи: 3 главных секрета

Как можно смолоть мак

В сети украинские хозяйки поделились своими советами, как они подготавливают мак для кутьи. В частности, они выделяют три варианта, чем можно заменить макитру - это блендер, кофемолка или мясорубка с мелкой сеточкой.

"Каждый год так делаем. Запариваю кипятком, немного настоится, а потом сливаю воду и в блендер. Перебивать с перерывами, потому что блендер нагревается. Мак на кутью не проваривают, а запаривают, так вкуснее", - написала пользовательница Lesya Yaro-Slavivna.

Также в комментариях Александра Движона отметила, что мак она перемалывает в блендере и заливает теплым медом. Так она делает каждый год и выходит очень вкусно.

Леся Чернодолюк рассказала, что перемалывает мак кофемолкой, а затем запаривает горячим компотом.

Интересным способом использования мясорубки поделилась пользователь Ирина Рыбник. Она отметила, что варит мак 15 минут, тогда 3-4 раза промывает и процеживает, чтобы не было влаги. После этого в равных пропорциях мак/сахар через мясорубку с мелкой сеточкой.

Что важно знать

Если используете блендер, обязательно делайте паузы, чтобы мак не перегревался и был белым, а не серым.

В частности, дробить мак можно с добавлением сахара, через минуту мак побелеет и будет готов к использованию.

Однако если вы используете кофемолку, то смолотый сухой мак нужно залить водой и проварить, помешивая, пока не испарится вода.

Как выбрать маковую начинку

Правильная маковая начинка - представляет собой бархатистую массу с приятным ванильным ароматом. В идеале в ее составе должен быть только мак, сахар, крахмал, лимонная кислота и ванилин.

Ну и конечно, чем меньше срок хранения, тем лучше. Ведь приготовленная в домашних условиях начинка начинает терять свои полезные свойства уже на следующий день.

Горечь начинки может свидетельствовать о том, что продукт имел нежелательный контакт с воздухом или неправильно хранился.