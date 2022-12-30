Как правильно носить кольца на руках: эти важные факты вы могли не знать

Любые кольца, которые вы носите на руках - это талисманы и обереги. Также имеет значение, на каком пальце кольцо носить - ведь каждый отвечает за определенную планету.

Кольца могут притягивать неудачи, а могут защищать от негативного влияния. А некоторые усиливают положительную энергетику и помогают выполнить ваше сокровенное желание.

Как правильно носить кольца

Указательный палец. Он связан с планетой Юпитер, которая отвечает за власть. Кольцо на указательном пальце помогает стать более уверенным в себе и целеустремленным. Если вы хотите выбиться в лидеры - наденьте кольцо на этот палец.

Средний палец. Этот палец отвечает за планету Сатурн и родовую память. На него стоит надевать фамильные украшения, которые вам достались по наследству. Это поможет вам обрести силу духа и мудрость.

На этом пальце носить кольца могут сильные и волевые люди, которые хотят кардинально изменить свою жизнь.

Безымянный палец. Обычно на этом пальце носят обручальные кольца. Во многих странах принято менять руку, если партнер умер. В нашей стране на правой руке носят обручальное кольцо при браке, на левой - вдовцы и вдовы. Во многих странах Европы - наоборот.

Еще этот палец отвечает за успех в обществе. Поэтому часто на этом пальце можно увидеть и другие перстни - дорогие, с камнями.

Мизинец. Отвечает за планету Меркурий и стихию воды. Кольцо на этом пальце помогает развивать умственную деятельность. На этом пальце часто носят кольца творческие и общительные люди.

Большой палец. На этот палец стоит надевать кольца людям смелым и волевым, тем, кто хочет усилить эти качества для достижения амбициозных целей.

На каких пальцах кольца носить нельзя

Мизинец. На этом пальце нельзя носить перстни бизнесменам и дипломатам. Украшение усиливает отрицательные черты характера и сильно мешает профессиональной деятельности.

Безымянный палец. Молодым женщинам и девушкам, которые не вступили в брак и не обручены, не стоит надевать кольцо на этот палец. Этот совет касается и мужчин. Кольцо на этом пальце мешает найти достойного партнера и ведет к неудачам в личных отношениях.

Средний палец. Не стоит надевать на него украшения тем людям, чья сфера работы связана с умственным трудом. Кольцо будет снижать интеллект и мешать развитию.

Указательный палец. Смелым и активным людям стоит быть осторожнее с кольцами на этом пальце. Они становятся более замкнутыми и необщительными.

Большой палец. Обаяние, общительность и коммуникабельность зависит от этого пальца. Если не хотите закрыть "каналы", не носите на нем кольца.

Какие кольца носить нельзя

Существуют кольца, которые надевать на свои руки не стоит. Например, вы нашли это кольцо на улице или вам его просто так кто-то отдал. Сначала это кольцо нужно опустить на ночь в соленую воду, а потом подержать над пламенем свечи - это избавит украшение от заговора или сглаза.

Кольца, которые достались вам по наследству от мамы, бабушки, крестной или сестры - безопасны. Они становятся оберегом поколений.

А вот кольцо свекрови или других родственников мужа могут принести неприятности, ссоры в семье. Не стоит носить кольцо двоюродной сестры - может навлечь проблемы со здоровьем.

Но самые опасные кольца - это украшения незнакомого человека или того, кто не является вашим родственником по крови - такие украшения могут привлечь болезни, горе и печаль.