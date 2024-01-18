Как правильно настроить большой смартфон, чтобы пользоваться им одной рукой

Большинство современных смартфонов обладают значительными размерами. Это, конечно, удобно: нет необходимости напрягать зрение для просмотра содержимого на экране. Однако крупные размеры также приносят неудобства, если ваша другая рука чем-то занята, а одной справиться трудно.
РБК-Украина (проект Styler) собрал несколько советов, которые помогут вам правильно настроить большой смартфон для пользования одной рукой.
При подготовке материала использовались следующие источники: PC Magazine, Popular Science, MUO.
У многих смартфонов имеется встроенный режим, облегчающий их использование одной рукой.
На iPhone для этого нажмите "Настройки", затем "Основные", дальше "Универсальный доступ" и активируйте опцию "Удобный доступ". Затем проведите пальцем сверху вниз в нижней части дисплея (на iPhone X и новее) или дважды нажмите кнопку "Домой" (на iPhone 8 и новее).
Содержимое экрана сместится так, что его будет удобно нажимать большим пальцем той руки, в которой вы держите смартфон. Чтобы выйти из этого режима, проведите снизу вверх по верхней части дисплея.
Android
В Android‑смартфонах эта функция может называться по‑разному. Покопайтесь в настройках, и вы её найдёте. Например, в смартфонах Samsung нужно зайти в "Настройки", затем "Дополнительные функции" и включить опцию "Управление одной рукой".
В зависимости от вашего выбора активировать такой режим можно, если провести по диагонали экрана или трижды нажав кнопку "Домой". Чтобы выйти из "одноручного" режима, просто тапните в пустом месте дисплея.
У смартфонов Xiaomi параметры похожи: перейдите в "Настройки", затем "Дополнительно" и "Управление одной рукой". Чтобы активировать режим, проведите пальцем к правому нижнему углу: от кнопки "Домой" до "Назад". Или к левому углу, если вы левша.
Тем, чей смартфон не обладает вышеупомянутым режимом, могут помочь сторонние приложения.
Reachability Cursor
После его установки проведите пальцем по правому или левому краю экрана, и появится круглый курсор. Он позволит дотянуться до кнопок и значков наверху, не подводя к ним палец. Вы двигаете и тапаете пальцем в нижней части дисплея, а курсор срабатывает наверху.
Ещё вам можно попробовать Bottom Quick Settings. Эта программа создаёт внизу шторку с настройками, благодаря которой вам не придётся тянуться наверх, чтобы перевести смартфон в бесшумный режим или переключить яркость.
Расставьте иконки на вашем домашнем экране так, чтобы их легко было нажимать большим пальцем той руки, которой вы держите смартфон. Перемещать значки, естественно, можно и на Android, и в iPhone.
Однако в iOS пользователю приходится организовывать размещение приложений в сетке, чтобы не оставалось пустого пространства. Это не всегда удобно, так как приходится придумывать, чем заполнить углы экрана. Но существует решение: воспользуйтесь инструментом Makeovr.
Откройте Makeovr в Safari и создайте несколько "пустых" значков с его помощью. Распределите их в верхней и левой частях экрана, а нужные значки разместите ближе к правому нижнему углу.
У пользователей Android подобных ограничений нет - вы можете ставить иконки, куда захотите.
Многие клавиатуры для Android и iOS предлагают режим управления одной рукой. На стандартной клавиатуре iPhone, чтобы войти в этот режим, достаточно нажать значок выбора языка и указать направление перемещения клавиатуры - вправо или влево.
На различных моделях Android-смартфонов настройки могут отличаться. Например, в стандартной клавиатуре Gboard активация режима одной руки осуществляется долгим нажатием на клавишу запятой.
Также можно коснуться многоточия в заголовке клавиатуры и выбрать плавающий режим, который позволяет перемещать Gboard в любой угол экрана. Это особенно удобно на устройствах с крупными экранами, таких как смартфоны с большими дисплеями или планшеты.
Например, использование браузера одной рукой становится более удобным, если его панель инструментов размещена внизу. В Google Chrome вы можете воспользоваться этой опцией. Для этого введите chrome://flags в адресной строке и найдите там экспериментальную функцию Chrome Duet. Включите её, перезапустите браузер, и панель инструментов окажется внизу.
Тем не менее, следует отметить, что эта функция может не поддерживаться на всех устройствах. В случае, если ваш Chrome не поддерживает Chrome Duet, рассмотрите возможность установки другого браузера, ориентированного на удобное управление с одной рукой.
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