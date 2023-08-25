Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания: секреты беспрекословной чистоты

Автомойки самообслуживания сегодня очень популярный вариант для тщательной очистки машины. Они позволяют водителям сохранить время и деньги, обеспечивая при этом качественное мытье.
Но чтобы получить максимальный эффект, важно знать, как правильно и безопасно провести процедуру мойки на такой станции.
Как правильно готовить авто к мойке, на что нужно обратить внимание и что нельзя делать на мойке самообслуживания - читайте в материале Styler.
Перед тем как начать мыть автомобиль, рекомендуется удалить крупные загрязнения, такие как грязь, песок или налеты. Это можно сделать с помощью обычного шланга с водой. Такая предварительная обработка поможет избежать царапин и повреждений лакокрасочного покрытия в процессе мойки.
При нанесении пены важно равномерно распределить ее по всей поверхности автомобиля, особенно в местах, где сильно скапливается грязь, например, на колесах и нижних частях кузова. Обычно 2-5 минут считается достаточным временем для работы моющего средства.
Рекомендуется начать мойку с верхней части автомобиля, включая крышу и окна. Это позволит удалить пыль, налеты и загрязнения, которые могут попасть на краску в процессе мойки нижних частей.
При использовании шланга с высоким давлением важно не держать его слишком близко к поверхности автомобиля. Сильное давление воды может повредить лакокрасочное покрытие и вызвать царапины. Рекомендуется держать расстояние примерно 30-40 см от поверхности машины.
Эти советы помогут правильно мыть авто (иллюстративное фото: Freepik)
Для очистки кузова можно использовать мягкую губку или специальную мягкую щетку. Это поможет бережно удалить грязь и налеты с поверхности, минимизируя риск повреждений.
Не забудьте уделить внимание колесам и днищу автомобиля. Эти части часто сильно загрязняются и могут содержать коррозионные вещества. Используйте специальные моющие средства и щетки для эффективной очистки.
После тщательной мойки убедитесь, что на поверхности автомобиля не осталось излишней воды. Ее переизбыток может оставить пятна и разводы на кузове.
Чтобы избежать появления водных разводов, аккуратно протрите кузов мягкой микрофиброй или специальной салфеткой.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить наилучший результат при очистке автомобиля на самообслуживающей мойке и избежать нежелательных повреждений или неприятных ситуаций.
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