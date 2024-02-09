Как правильно пользоваться отпаривателем, чтобы одежда была без складок: лайфхаки
Как правильно пользоваться отпаривателем и гладить одежду с помощью потока пара - понятно всем. Однако существует ряд нюансов и лайфхаков, которые сделают процесс отпаривания любой ткани более простым и быстрым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие именно моменты стоит обратить внимание, чтобы работа отпаривателя вас радовала, а одежда - всегда была опрятной и без складок.
При подготовке материала были использованы следующие источники: HataShop, Philips, Moyo.
Используйте "чистую" воду
Большинство инструкций по эксплуатации отпаривателей советуют использовать дистиллированную или фильтрованную воду (особенно если у вашей модели нет специальных фильтров).
Это поможет уберечь элементы прибора от накипи (известкового налета), а также позволит гладить одежду без риска появления пятен или обесцвечивания ткани.
Не спешите начать процесс
Большинство отпаривателей нагреваются в считанные минуты и соблазняют начать процесс глажки с первыми струями пара.
В то же время для полноценного и качественного процесса прибор должен нагреться полностью, иначе вы рискуете потратить на глажку лишнее время и намочить одежду (если отпариватель будет "плевать" на нее остатками воды из насадки).
Следите за расстоянием и наклоном
При глажке важно следить за расстоянием сопла (насадки прибора) от одежды. Прямо по ткани водить отпаривателем чаще всего не стоит (расстояние должно составлять хотя бы 1 см).
Кроме того, важным для качественной глажки является угол наклона отпаривателя относительно одежды (наиболее эффективным считают прямой угол).
Если у вашего отпаривателя есть шланг, следите за тем, чтобы он был ровным (не согнутым) и не препятствовал прохождению пара.
Для правильного наклона отпариватель должен удобно "лежать" в руке (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)
Обращайте внимание на материал
Отпаривать безопасно можно как натуральные, так и синтетические ткани (хлопок, лен, шерсть, шелк, полиэстер, нейлон).
В то же время некоторые материалы (замшу, кожу, вощеные вещи) паровой обработке лучше не подвергать, чтобы предотвратить порчу и деформацию.
Не пренебрегайте вешалками или подставками
Одежда, которую вы отпариваете, должна быть размещена вертикально (не лежать на каких-то поверхностях, а висеть в воздухе). Учитывая это, не стоит пренебрегать специальными подставками или вешалками.
Гораздо проще работать с вещами, висящими на удобной высоте прямо перед вами, ведь уставшие руки будут хуже справляться с процессом и делать это дольше.
Для того чтобы избавиться от надоедливых складок на таких "сложных" участках, как манжеты или воротники, можно воспользоваться специальными небольшими горизонтальными подставками или специальными насадками.
Не забывайте о натяжении
Для эффективного отпаривания одежды следует использовать небольшое натяжение (чтобы волокна ткани высыхали ровно и не возвращались в исходное смятое состояние).
Например, если вы держите отпариватель правой рукой, левой помогайте себе - натягивайте одежду и давайте пару разгладить ткань как можно лучше.
"Работать" должны обе руки (скриншот: youtube.com/@cleanmyspace)
Контролируйте поток пара
При работе с отпаривателем вам необходимо тщательно контролировать поток пара - направлять его на ту или иную часть (деталь) одежды, которую необходимо разгладить.
Кроме того, нужно внимательно следить за тем, чтобы поток пара не находился слишком долго на одном месте - это может привести к появлению на ткани мокрого пятна или порче материала.
Следите за влажностью
Отпариватель эффективно "работает" только с сухой одеждой. Если материал, который вы хотите погладить, еще влажный, результата достичь вряд ли удастся.
После процесса отпаривания одежде также нужно дать время - чтобы она подсохла после воздействия влажного пара на ткань.
Держите прибор чистым
После использования отпаривателя и его охлаждения не забывайте выливать из резервуара воду, чтобы она не застаивалась.
Кроме того, время от времени прибор нужно чистить, чтобы предотвратить засорение насадки известковым налетом и минералами (даже если вы используете дистиллированную воду).
Для этого в резервуар можно залить дистиллированный белый уксус и включить прибор, держа сопло над раковиной пока бак не опустеет. После этого резервуар следует заполнить дистиллированной водой и повторить процесс. Когда бак опустеет вторично, разберите отпариватель и дайте всем его компонентам тщательно высохнуть.
Напомним, ранее мы рассказывали, что быстрее гладит одежду и делает ваш вид безупречным - утюг или отпариватель.
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