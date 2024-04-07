Как правильно готовить замороженные креветки: советы опытных кулинаров

Предварительная подготовка

На вкусовые качества блюда влияют такие факторы, как правильная разморозка и даже размер креветок. Вот на что стоит обратить внимание:

Выбирайте креветки нужного размера

Больших креветок в нужном для рецепта весе смеси будет меньше, чем креветок среднего или малого размера. Если вы готовите их как отдельное блюдо, целесообразно выбирать большой размер.

А для салата выбирайте креветки, меньшие по размеру - чтобы салат был гармоничным по соотношению количества ингредиентов. Или, если приобрели большие креветки, после приготовления можно нарезать их на кусочки.

Креветки в салате (иллюстрация: Freepik)

Выбирайте очищенные или неочищенные креветки в соответствии с блюдом

Для быстрого ужина лучше предпочесть очищенные креветки (меньше работы с вашей стороны). Но креветки в панцире часто также могут быть хорошим вариантом, если вы не прочь почистить их самостоятельно.

Если вы планируете жарить креветки, выбирайте неочищенные - панцирь не только придает креветкам вкус, но и защищает их от пережаривания и помогает им удерживать влагу во время нагревания.

Панцири можно сохранить для креветочного бульона (необходимый ингредиент креветочного ризотто) или для добавления рыбного вкуса в соусы.

Размораживайте креветки правильно

Лучше всего размораживать креветки за ночь в холодильнике, чтобы они оттаивались постепенно. Если вы хотите, чтобы креветки были готовы быстрее, извлеките их из упаковки, переложите на сито в раковину и оставьте оттаивать под холодной проточной водой.

После размораживания выложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишнюю воду.

Приготовление креветок

Существует два основных способа приготовления креветок на плите: обжаривание на раскаленной сковороде или варка в кипящей воде. Для того чтобы приготовить креветки правильно, следуйте этим советам:

Предварительно слегка отварите для салата

Даже если замороженные креветки сварены, их предварительное быстрое отваривание предотвратит растекание воды в блюде. Положите размороженные креветки в большую кастрюлю и варите на сильном огне 1-2 минуты, пока из них не станет выделяться жидкость.

Затем извлеките креветки из кастрюли с помощью шумовки. Этот способ удалит излишнюю влагу из креветок, поэтому ожидайте, что они немного упадут в размере.

Лучше варить размороженные креветки

Если вареные креветки будут основным блюдом, бросать в кипяток креветки без размораживания не стоит. Хотя многие кладут в кипящую воду замороженные креветки, лучше предварительно разморозить ракообразных - и добавить в подсоленную воду, это улучшит их вкус.

Цвет указывает на готовность креветок

Если их недоварить, они будут кашевидными и полупрозрачными; если переварить, они станут резиновыми и почти несъедобными. Лучший способ определить, когда креветки готовы - это искать визуальные признаки. Недоваренные креветки будут серыми и полупрозрачными, с раскрученными хвостами.

Идеально приготовленные креветки будут непрозрачными и будут иметь цвет от розового до оранжевого, в зависимости от сорта. Их хвосты должны слегка закручиваться, образуя С-образную форму.

Цвет указывает на готовность креветок (иллюстрация: Freepik)

Переваренные креветки будут сплошного бело-розового цвета с полностью свернутыми в плотный круг хвостами. А вот жареные креветки имеют золотистую корочку.

Выбирайте правильную сковороду для поджаривания

Для жарки креветок на плите выбирайте большую сковородку, которая обеспечит им достаточно места для приготовления без перекрывания. Приготовление креветок в один слой дает каждой креветке максимальный контакт с горячей поверхностью, в результате чего они равномерно карамелизируются снаружи.

Дождитесь образования корочки у жареных креветок

После того, как вы бросили креветки на горячую сковороду, не двигайте их, потому что это помешает ракообразным подрумяниваться - у вас есть всего несколько минут, чтобы образовалась золотистая корочка, поэтому важна каждая секунда.

Сохраните сок из креветок на сковороде

Если вы готовите блюдо, требующее бульона, воды или вина, добавьте сок из креветок из сковороды в отмеренное количество жидкости в вашем соусе. Но будьте осторожны, чтобы количество добавленного сока не превышало количество бульона, предусмотренного рецептом.

Для фритюрницы необязательно размораживать креветки

Лучше всего в приготовлении замороженных креветок во фритюрнице - это то, что их не нужно предварительно размораживать; вы можете забрасывать их прямо из морозильной камеры во фритюрницу. Разогрейте фритюрницу до 400 градусов и положите в нее креветки.

Время приготовления во фритюрнице зависит от вида креветок.

Если используете замороженные вареные креветки - готовьте их 5 минут или 10 минут, если готовите замороженные сырые креветки. Периодически переворачивайте креветки, чтобы убедиться в том, что они равномерно приготовились.

Будьте осторожны с креветками на гриле

Если вы готовите очищенные креветки на гриле, нанизывайте их на шампур, чтобы легче маневрировать и минимизировать риск оставить блюдо на углях (особенно важно, если вы выбрали мелкие креветки). А если нет шампуров - воспользуйтесь корзиной для гриля.

Обработка готовых креветок

На вкус отварных или поджаренных креветок влияет то, как тщательно их почистили, ведь неприятно есть блюдо с твердыми несъедобными частицами. Вот несколько рекомендаций, как правильно это сделать:

Очистите креветки от панциря

Открутите голову креветки (если она еще не была удалена) и оттяните ножки. Кухонными ножницами разрежьте "хребет" панциря вдоль и проведите пальцами под панцирем, снимая его. Хвост оставьте или удалите.

Очистка креветок влияет на их вкус (иллюстрация: Freepik)

Обработайте мясо креветки

Острым ножом для чистки креветок сделайте надрез у вены, проходящей вдоль креветочной спинки. Кончиком ножа вытяните темную вену и выбросьте.