Что будет, если часто есть помело и грейпфрут: польза и вред для организма

Грейпфрут и помело - фрукты, богатые витаминами и полезными элементами. Они отлично подходят для здоровья кожи и улучшения пищеварения. Однако есть и нюансы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому можно и нельзя есть помело и грейпфрут, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

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Что будет, если каждый день есть грейпфрут

Согласно информации Национальной базы данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США (USDA National Nutrient Database), половина грейпфрута может обеспечить суточную норму:

витамина С - на 64%

витамина А - на 28%

кальция и магния - на 2%

Кроме того, этот фрукт содержит витамины Е, В1, В2, В3, В5, В9, калий, фосфор, марганец, цинк и медь.

По мнению большинства диетологов, есть грейпфрут ежедневно можно, однако диета в целом должна быть сбалансирована, ведь большое количество полезных веществ и витаминов может стать проблемой для организма так же, как и их нехватка.

Прежде чем добавлять грейпфрут в свой ежедневный рацион (особенно если вы принимаете любое лекарство), следует проконсультироваться с врачом. Он может изменить ваш рецепт, или ограничить употребление цитрусовых на определенное время.

Дело в том, что некоторые активные вещества этого фрукта ингибируют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме, а также действие некоторых лекарственных препаратов (например, противозачаточных таблеток).

На иные медикаменты грейпфрутовый сок может влиять наоборот - усиливать их действие, увеличивая концентрацию в крови (что может привести к побочным эффектам, связанным с передозировкой).

Полностью исключить фрукт из рациона советуют при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной чувствительности к салицилатам (слабым кислотам), нарушении сердечного ритма, гепатите, нефрите, а также при аллергии на цитрусовые.

Чрезмерное употребление грейпфрута может отрицательно сказаться и на деятельности печени (тормозя ее работу), выведении вредных веществ из организма.

Все должно быть в меру (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что будет, если съесть грейпфрут на ночь

Некоторые исследования указывают на то, что грейпфруты могут оказать определенное влияние на снижение веса. Однако это не "волшебное снадобье" для похудения, а только полезное дополнение к сбалансированной диете.

По мнению ряда диетологов, можно ограничиться около 300 г грейпфрута в день. Такое количество фрукта - достаточное для получения витаминов, и не принесет вред с точки зрения содержания сахара.

Кроме того, грейпфрут можно добавлять в салаты (с твердыми сырами, орехами, курицей, индейкой и т.п.).

В целом грейпфруты, как и другие фрукты, лучше есть в первой половине дня. Некоторые считают также, что употребление этого цитрусового после еды может прекрасно заменить сладкое на десерт.

На ночь есть его не советуют людям, имеющим проблемы с органами ЖКТ, или же тем, кто пытается похудеть.

Это объясняется тем, что грейпфрут содержит сахар, который не нужен организму ночью и провоцирует аппетит. Соответственно, может возникнуть вечерний голод и переедание.

Фрукты советуют употреблять в первой половине дня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что полезнее: помело или грейпфрут

Если сравнивать грейпфрут и помело с точки зрения калорийности и макроэлементов, стоит отметить, что оба эти фрукта - низкокалорийные.

Грейпфрут богат витамином С и клетчаткой, тогда как помело содержит большое количество витамина С и калия.

Грейпфрут содержит около 13 граммов углеводов (на среднюю порцию), тогда как помело имеет около 59 граммов.

Жиров и белков очень мало у обоих цитрусовых. В то же время грейпфрут и помело содержат ценные витамины и минералы, которые способствуют общему здоровью.

Грейпфрут известен своим относительно высоким содержанием клетчатки, тогда как у помело ее содержимое несколько ниже.

Кроме того, оба фрукта предлагают свой уникальный набор антиоксидантов, защищающих клетки человеческого организма от повреждения.

В целом сложно сказать, что полезнее - помело или грейпфрут. Все зависит от общего состояния здоровья и потребляемого количества этих цитрусовых.

К примеру, если вы ищете фрукты с меньшим количеством калорий и углеводов, лучшим выбором может стать грейпфрут. Если же вы ищете фрукты с большим количеством калия, лучшим вариантом станет помело.

Следовательно, выбирая между этими двумя цитрусовыми, следует учитывать свои особые пищевые потребности и предпочтения.

Помело - полезный и вкусный фрукт (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что можно сделать из кожуры помело

Кожура помело - надежный источник витаминов группы B, калия и растительных волокон (клетчатки). Кроме того, она содержит большое количество пектина, который "работает" как натуральный абсорбент - впитывает в себя все лишнее и ненужное из кишечника и выводит из организма.

Сама по себе кожица помело невкусная, поэтому для потребления ее следует приготовить:

натереть на мелкой терке и добавить в выпечку

измельчить и добавить в чай, травяной сбор или компот

сделать из нее цукаты, варенье и т.п.

Поскольку шкурка помело включает в себя также большое количество эфирных масел (именно они придают плодам неповторимый цитрусовый аромат), ее можно использовать:

для ароматерапии (в свежем или подсушенном виде)

как натуральный дезодорант для шкафов, полок или целых помещений (в сухом виде)

как средство от насекомых и плесени

Не все знают, что кожуру помело также можно есть (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие витамины в помело

Плоды помело содержат:

белки, жиры и углеводы

витамины А, С, В1, В2, В5

минералы (кальций, калий, железо, фосфор, натрий)

клетчатку

эфирные масла

органические кислоты

Этот фрукт помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, стабилизировать (снизить) давление, уменьшить риск образования тромбов - укрепить сердечную и сосудистую системы.

Повышенное содержание клетчатки этого цитрусового улучшает процесс пищеварения. Некоторые используют его для борьбы с запорами.

Большое количество витамина С помогает бороться с вирусами (особенно в зимний период).

Кроме того, помело может помочь похудеть, поскольку является низкокалорийным продуктом.

В то же время, этот фрукт не рекомендуют вводить в рацион в период обострения язвы, при повышенной кислотности желудка, колите, панкреатите или холецистите.

Не следует употреблять его также при гепатите или нефрите (заболевании почек).