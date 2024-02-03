Что будет, если часто есть помело и грейпфрут: польза и вред для организма
Грейпфрут и помело - фрукты, богатые витаминами и полезными элементами. Они отлично подходят для здоровья кожи и улучшения пищеварения. Однако есть и нюансы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому можно и нельзя есть помело и грейпфрут, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Health, FruitSmart, Savory Suitcase, Dengarden.
Содержание
- Что будет, если каждый день есть грейпфрут
- Что будет, если съесть грейпфрут на ночь
- Что полезнее: помело или грейпфрут
- Что можно сделать из кожуры помело
- Какие витамины в помело
Что будет, если каждый день есть грейпфрут
Согласно информации Национальной базы данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США (USDA National Nutrient Database), половина грейпфрута может обеспечить суточную норму:
- витамина С - на 64%
- витамина А - на 28%
- кальция и магния - на 2%
Кроме того, этот фрукт содержит витамины Е, В1, В2, В3, В5, В9, калий, фосфор, марганец, цинк и медь.
По мнению большинства диетологов, есть грейпфрут ежедневно можно, однако диета в целом должна быть сбалансирована, ведь большое количество полезных веществ и витаминов может стать проблемой для организма так же, как и их нехватка.
Прежде чем добавлять грейпфрут в свой ежедневный рацион (особенно если вы принимаете любое лекарство), следует проконсультироваться с врачом. Он может изменить ваш рецепт, или ограничить употребление цитрусовых на определенное время.
Дело в том, что некоторые активные вещества этого фрукта ингибируют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме, а также действие некоторых лекарственных препаратов (например, противозачаточных таблеток).
На иные медикаменты грейпфрутовый сок может влиять наоборот - усиливать их действие, увеличивая концентрацию в крови (что может привести к побочным эффектам, связанным с передозировкой).
Полностью исключить фрукт из рациона советуют при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной чувствительности к салицилатам (слабым кислотам), нарушении сердечного ритма, гепатите, нефрите, а также при аллергии на цитрусовые.
Чрезмерное употребление грейпфрута может отрицательно сказаться и на деятельности печени (тормозя ее работу), выведении вредных веществ из организма.
Все должно быть в меру (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что будет, если съесть грейпфрут на ночь
Некоторые исследования указывают на то, что грейпфруты могут оказать определенное влияние на снижение веса. Однако это не "волшебное снадобье" для похудения, а только полезное дополнение к сбалансированной диете.
По мнению ряда диетологов, можно ограничиться около 300 г грейпфрута в день. Такое количество фрукта - достаточное для получения витаминов, и не принесет вред с точки зрения содержания сахара.
Кроме того, грейпфрут можно добавлять в салаты (с твердыми сырами, орехами, курицей, индейкой и т.п.).
В целом грейпфруты, как и другие фрукты, лучше есть в первой половине дня. Некоторые считают также, что употребление этого цитрусового после еды может прекрасно заменить сладкое на десерт.
На ночь есть его не советуют людям, имеющим проблемы с органами ЖКТ, или же тем, кто пытается похудеть.
Это объясняется тем, что грейпфрут содержит сахар, который не нужен организму ночью и провоцирует аппетит. Соответственно, может возникнуть вечерний голод и переедание.
Фрукты советуют употреблять в первой половине дня (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что полезнее: помело или грейпфрут
Если сравнивать грейпфрут и помело с точки зрения калорийности и макроэлементов, стоит отметить, что оба эти фрукта - низкокалорийные.
Грейпфрут богат витамином С и клетчаткой, тогда как помело содержит большое количество витамина С и калия.
Грейпфрут содержит около 13 граммов углеводов (на среднюю порцию), тогда как помело имеет около 59 граммов.
Жиров и белков очень мало у обоих цитрусовых. В то же время грейпфрут и помело содержат ценные витамины и минералы, которые способствуют общему здоровью.
Грейпфрут известен своим относительно высоким содержанием клетчатки, тогда как у помело ее содержимое несколько ниже.
Кроме того, оба фрукта предлагают свой уникальный набор антиоксидантов, защищающих клетки человеческого организма от повреждения.
В целом сложно сказать, что полезнее - помело или грейпфрут. Все зависит от общего состояния здоровья и потребляемого количества этих цитрусовых.
К примеру, если вы ищете фрукты с меньшим количеством калорий и углеводов, лучшим выбором может стать грейпфрут. Если же вы ищете фрукты с большим количеством калия, лучшим вариантом станет помело.
Следовательно, выбирая между этими двумя цитрусовыми, следует учитывать свои особые пищевые потребности и предпочтения.
Помело - полезный и вкусный фрукт (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что можно сделать из кожуры помело
Кожура помело - надежный источник витаминов группы B, калия и растительных волокон (клетчатки). Кроме того, она содержит большое количество пектина, который "работает" как натуральный абсорбент - впитывает в себя все лишнее и ненужное из кишечника и выводит из организма.
Сама по себе кожица помело невкусная, поэтому для потребления ее следует приготовить:
- натереть на мелкой терке и добавить в выпечку
- измельчить и добавить в чай, травяной сбор или компот
- сделать из нее цукаты, варенье и т.п.
Поскольку шкурка помело включает в себя также большое количество эфирных масел (именно они придают плодам неповторимый цитрусовый аромат), ее можно использовать:
- для ароматерапии (в свежем или подсушенном виде)
- как натуральный дезодорант для шкафов, полок или целых помещений (в сухом виде)
- как средство от насекомых и плесени
Не все знают, что кожуру помело также можно есть (иллюстративное фото: pixabay.com)
Какие витамины в помело
Плоды помело содержат:
- белки, жиры и углеводы
- витамины А, С, В1, В2, В5
- минералы (кальций, калий, железо, фосфор, натрий)
- клетчатку
- эфирные масла
- органические кислоты
Этот фрукт помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, стабилизировать (снизить) давление, уменьшить риск образования тромбов - укрепить сердечную и сосудистую системы.
Повышенное содержание клетчатки этого цитрусового улучшает процесс пищеварения. Некоторые используют его для борьбы с запорами.
Большое количество витамина С помогает бороться с вирусами (особенно в зимний период).
Кроме того, помело может помочь похудеть, поскольку является низкокалорийным продуктом.
В то же время, этот фрукт не рекомендуют вводить в рацион в период обострения язвы, при повышенной кислотности желудка, колите, панкреатите или холецистите.
Не следует употреблять его также при гепатите или нефрите (заболевании почек).
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