Как правильно действовать при панической атаке: эта техника приведет вас в порядок за несколько минут

Признаки панической атаки

Сильный страх и тревога

Страх смерти и потеря контроля

Одышка

Ускоренное сердцебиение

Боль в груди

Тошнота

Спазмы в животе

Потливость и дрожь

Симптомы у разных людей могут быть более разнообразными. Некоторые люди жалуются на состояние онемения внутри, на чувство холода, состояние скованности, потеря ощущения реальности вокруг и так далее.

Что нужно сделать при панической атаке

1. Найдите безопасное место. Если есть такая возможность, переместитесь в максимально комфортное и уютное для вас место.

2. Сосредоточьтесь на том, чтобы прожить паническую атаку. Не нужно в этот момент размышлять о причинах или о будущем - во время панической атаки мышление обычно искривленное.

3. Умойтесь холодной водой, если она есть поблизости или протрите лицо влажной салфеткой.

4. Выполняйте дыхательные упражнения. Например, дышите на 5: на 5 секунд вдох, на 5 секунд задержка дыхания, на 5 секунд выдох. Старайтесь дышать животом, а не грудной клеткой.

5. Ждите, пока паническая атака закончится. Это состояние, которое самостоятельно проходит через 5-15 минут.

6. Если вам чего-то хочется (лечь, походить, отвлечься и так далее) и это безопасно - делайте это.

7. Помните, что это пройдет. Напоминайте себе, что это паническая атака, она не приводит к смерти, не вредит здоровью и быстро пройдет.

Техника 5-4-3-2-1

Существует простая техника, которая поможет быстро справиться с панической атаки. Сосредоточьтесь на выполнение простых действий.

5 - мысленно перечислите 5 предметов разного цвета, которых находятся в поле вашей видимости (зеленые шторы, коричневый пол, черная ручка, желтый стол, белая чашка).

4 - Перечислите 4 чувства на границе тела с внешним миром. Например, прикосновение стопы к обуви, контакт пальцев с ручкой, прикосновение спины со спинкой кресла, прикосновение комара к вашей шее.

3 - Перечислите 3 звука. Например, звук машины на улице, звук разговора, шум кондиционера.

2 - Перечислите два запаха. Например, запах кофе и духов.

1 - Назовите вкусовые ощущения. Например, возьмите кусочек шоколада и сфокусируйте свое внимание на том, какие вкусовые ощущения у вас возникают, как меняется текстура, форма и плотность.

Как помочь, если паническая атака у кого-то рядом

Оставайтесь спокойными, показывайте, что вы контролируете ситуацию и не оставите человека одного.

Если человек не против, возьмите его за руку или просто оставайтесь рядом, не оставляйте в одиночестве.

Слушайте пострадавшего, объясняйте, что это паническая атака, которая не несет смертельной угрозы и это состояние скоро пройдет.

Вместе сделайте дыхательные упражнения.

Поддержите в технике саморегуляции 5-4-3-2-1