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Как работать за компьютером, когда нет света: советы экспертов

Как работать дистанционно без света (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы вернулись в рабочий ритм после праздников, а вместе с ними и графики отключений. Для тех, кто работает исключительно на дому, это снова стало существенной проблемой.

Как организовать работу дома за компьютером без света - подробнее читайте в материале Styler.

Смените персональный компьютер на ноутбук

Это первое, что нужно сделать, ведь стационарный компьютер работает только от розетки. Можно, конечно, использовать автономные источники питания, однако ПК требует высокого вольтажа.

К тому же из-за частых скачков напряжения может повредиться системный блок, а без него ваш компьютер - лишь хорошая коробка.

Главное преимущество ноутбука в том, что он будет держать заряд от 4 до 12 часов, а еще быстро заряжается. Поэтому вы сможете выполнять работу вне зависимости от наличия электричества.

Экономьте заряд

Чтобы ваш ноутбук использовал меньше заряда, сделайте следующее:

  • уменьшите яркость экрана
  • используйте темную тему
  • выберите сбалансированную схему управления питанием
  • закройте фоновые программы

Если прибор не используется, выключите его. Ведь даже в режиме "сна" ноутбук будет тратить заряд на поддержание жизнедеятельности.

Без света лучше всего работать с ноутбука (фото: unsplash.com)

Используйте автономные источники питания

Современные павербанки позволяют поддерживать работу даже таких гаджетов как ноутбуки. Для этого необходимо иметь кабель питания и чтобы устройство и павербанк имели вход стандарта USB 3.1.

Стоит учесть, что для ноутбука вам понадобится павербанк мощностью 20 000 - 30 000 мА. Такой обойдется от 1500 гривен минимум, однако экономить на таких покупках не советуем.

Загрузите необходимые документы и ссылки заранее

Если вы знаете, с чем будете работать в течение дня, тогда подготовьте необходимые материалы, когда имеете возможность. Все сервисы от Google (документы, таблицы и презентации) могут работать в автономном режиме. Также можно скачать другие нужные вам ресурсы и пользоваться ими без Интернета.

Подготовьте всё необходимое для работы заранее (фото: unsplash.com)

Настройте автономную работу Wi-Fi

Самое первое, что вы можете сделать, это питать роутер от павербанка, например. Такая схема будет работать, если провайдер представляет связь, но в доме его нет. В среднем таковой работы роутера хватит на 6-10 часов.

В противном случае вы можете раздать мобильный интернет на свой ноутбук и работать таким образом.

Раздача интернета на Android :

  • зайдите в Настройки
  • выберите раздел "Мобильные данные"
  • включите кнопку "Точка доступа"

Раздача интернета на iOS :

  • зайдите в Настройки
  • выберите раздел "Сотовые данные"
  • включите кнопку "Собственный хот-спот"

Раньше мы рассказывали действенные способы, как продолжить работу ноутбука.

Читайте также, какую работу без света предлагают сейчас в Украине.

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