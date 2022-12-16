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Как работает метро в Киеве сейчас: информация для пассажиров

Фото: Как работает метро в Киеве 16 декабря (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Метро Киева 16 декабря работает только, как укрытие после масштабного ракетного обстрела России.

О таком шаге сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Как работает метро 16 декабря в Киеве

После массированного ракетного удара киевский метрополитен остановил все движение поездов. Сейчас все станции работают только как укрытия!

Отметим, что сейчас в Киеве продолжается воздушная тревога. Всех украинцев просят оставаться в убежищах.

О возобновлении работы метрополитена дополнительно сообщат немного позже.

Также отмечается, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.

Как работает метро в других городах

Кстати, в Харькове 16 декабря метро тоже остановилось. В результате обстрелов РФ город остался без света.

Читайте также о том, что 16 декабря в Киеве прогремели взрывы.

Напомним, утром 16 декабря во всех областях Украины утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Главы различных областных военных администраций предупредили об угрозе ракетной атаки оккупантов.

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Киевметро