Как стирать тюль, чтобы не порвать ткань

Тюль - это деликатная ткань, которую часто можно встретить на свадебных платьях, фатах, балетных пачках и других сценических костюмах. Соответственно, стирать тюль нужно с осторожностью.

Как стирать тюль

Предварительная обработка тюля

Перед стиркой тюля обязательно осмотрите его, проверьте нет ли грязи и пятен. Предварительная обработка предотвращает сложности при стирке.

При очищении тюля от пятен, помните следующее:

Используйте неагрессивный пятновыводитель даже при устойчивых загрязнениях. Сильное средство может быстро удалить стойкие пятна, но, скорее всего, нанесет тюлю необратимый вред.

Не используйте абразивную губку или зубную щетку. Жесткие средства могут повредить тюль. Лучше осторожно втирать пятновыводитель тряпкой или пальцами.

Используйте холодную воду. Горячая вода может не только закрепить грязь, но и повредить материал.

После нанесения средства подождите 30 минут, затем промойте участок холодной водой.

Кроме этого, чтобы почистить тюль можно использовать самодельное пятновыводитель, смешав 1 ст. л. соды, 4 ст. л. мягкого средства для мытья посуды и 8 ст. л. перекиси водорода. Перед применением смесь следует настаивать в течение ночи.

Как стирать тюль вручную

Чтобы постирать тюль, советуют использовать два чистых белых полотенца. Тюль необходимо положить между ними - это будет предотвращать разрыв материала или всплытие ткани на поверхность воды.

Температура воды и средство для стирки выбирают в соответствии с цветом тюля:

белые тюли можно стирать в теплой воде, но не выше 40 градусов;

цветной тюль лучше стирать в холодной воде с мягким моющим средством.

Не стоит использовать отбеливатель даже для белых тюлей - это может повредить структуру материала.

Окуните полотенца с тюлем в мыльную воду на 5 минут, а затем промойте чистой холодной водой. После этого уберите полотенца и промойте тюль по отдельности.

Как стирать тюль в стиральной машинке

Чтобы постирать тюль в стиральной машинке, прежде всего убедитесь, что материал достаточно крепкий, чтобы выдержать процедуру. В случае сомнений лучше стирать тюль вручную.

Если тюль содержит декоративные элементы или пластиковые кольца, их необходимо снять, или, если это невозможно, стирать изделие вручную, чтобы детали не повлекли зацепки при движении в приборе.

Стирать тюль в стиральной машине рекомендуют следующим образом:

Стирать тюль отдельно от другой одежды. Это поможет избежать изменения цвета или повреждений.

Не стоит просто бросать тюль в барабан, его следует аккуратно сложить в несколько раз. Иначе на ткани образуются изломы.

Стирать тюль в стиральной машине нужно только в деликатном режиме.

Температура воды должна составлять 30-40 градусов.

Лучше избегать режима отжима или выбирать самые низкие обороты. Ткань может порваться от интенсивного выкручивания.

Кроме специальных средств для штор можно использовать средства для стирки деликатных тканей или детских вещей. Стиральный порошок нужно растворить в воде до погружения тюля - иначе средство будет дольше выполаскиваться.

Как сушить тюль

Нельзя сушить тюль в сушильном приборе - это легко приведет к деформации вещей. После стирки тюля легко отжать лишнюю жидкость и повесить вещи на веревке.

Однако сушить тюль рекомендуют в помещении подальше от солнечных лучей и ветра, которые вредят деликатному материалу.