Как избавиться от тли на растениях: действенное народное средство

Что нужно знать о тле?

Листовая тля быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок и выделяя яд, который приводит к скручиванию, деформации и отмиранию листьев. Это приводит к остановке роста побегов и искривлению верхушек. Выделения тли, хоть и сладкие, загрязняют листья и нарушают нормальное функционирование растений.

Кроме того, слюна тли может передавать растениям вредные вирусы, что может значительно повредить их, особенно в садах или профессиональных розариях. При чрезмерном увеличении колоний тли листья и молодые побеги высыхают и погибают. Больше тля вредит молодым саженцам плодовых деревьев.

Борьба с тлей чрезвычайно сложна из-за ее быстрого и непрерывного размножения. Поэтому важно своевременно принимать меры по ее контролю, чтобы избежать убытков в урожае.

Как избавиться от тли

Каждый дачник может приготовить чесночное масло, которое оказывается очень эффективным. Этот пряный овощ содержит серу, которая выступает в качестве противогрибкового и антибактериального средства, а также является ядом для многих вредителей, включая тлю.

Необходимые ингредиенты:

3-4 зубчика чеснока;

2 чайные ложки растительного масла;

1 чайная ложка моющего средства для посуды;

0,5 литра воды комнатной температуры;

Марля или мелкое сито.

Как сделать:

Зубчики чеснока измельчают и смешивают с растительным маслом. Ингредиенты тщательно перемешивают и оставляют настояться в течение суток.

Затем полученную массу процеживают и разбавляют с водой. Получившуюся смесь оставляют настаиваться в течение 3-4 дней.

Перед использованием разводят в литре воды и добавляют моющее средство для посуды.

Способ применения:

Чесночное масло используют для опрыскивания всех кустарников и деревьев, на которых замечена тля. Особое внимание уделяется нижней стороне листовых пластин.

Растения-союзники

Растения-союзники оказываются чрезвычайно полезными в борьбе с тлей. Благодаря фитонцидам, выпускаемым в виде летучих ароматических веществ, они отпугивают этих вредителей.

Такие травы, как бархатцы, кориандр, лук, чеснок, мята, фенхель, горчица, базилик, далматская ромашка, пиретрум и лаванда, имеют отчетливый аромат и помогают держаться тле подальше.

Рекомендуется высаживать эти растения вблизи культур, требующих защиты, например, по краям грядок, в промежутках между строчками или в виде небольших групп.