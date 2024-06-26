Как избавиться от икоты: советы, которые точно сработают

Что такое икота?

Каждый испытывал икоту в какой-то момент своей жизни, но мало кто понимает, что происходит, когда она случается.

Доктор медицинских наук Радж Дасгупта объяснил, что икота возникает, когда диафрагма, мышца, отделяющая грудную клетку от живота, внезапно и невольно сокращается.

Что вызывает икоту?

Чаще икота возникает в ответ на незначительные раздражители. Наиболее распространенными причинами является чрезмерно полный желудок, употребление газировки или других газированных напитков и заглатывание воздуха.

Употребление острой пищи или кислотный рефлюкс также являются распространенными явлениями. Тем не менее, постоянная или неустранимая икота может быть следствием значительной основной причины.

Это может включать заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как ГЭРБ или гастрит, определенные заболевания легких, хронические заболевания, влияющие на ЦНС, такие как болезнь Паркинсона или рассеянный склероз, и определенные типы рака.

Сколько длится икота?

Икота, как правило, кратковременная и, как правило, со временем проходит. Большинство икот быстротечны, длятся всего несколько минут. Однако в редких случаях они могут длиться днями или даже неделями.

Советы для преодоления икоты

Задержите дыхание

Один из первых методов, который стоит попробовать, если вы хотите избавиться от икоты, - задержать дыхание на пять-десять секунд.

"Сидя, подтяните колени к груди и наклонитесь вперед. Удерживайте это положение от 30 секунд до одной минуты, если это возможно", - рекомендует врач.

Подышите в бумажный пакет

Специалисты из Гарвардской медицинской школы утверждают, что еще один эффективный способ обуздать икоту – дышать в бумажный пакет.

Они отмечают, что это увеличивает количество углекислого газа, который вы вдыхаете, что напоминает вашему мозгу восстановить нормальное дыхание, чтобы получить больше кислорода. Старайтесь поддерживать ритм медленным и равномерным, используя технику глубокого диафрагмального дыхания, чтобы с каждым вдохом расширять живот, а не грудь.

Подышите в бумажный пакет (Скриншот)

Прополощите рот холодной водой

Если это не сработает, вы можете попытаться полоскать горло ледяной водой. Кратковременное воздействие холодной воды может стимулировать блуждающий нерв, являющийся головным нервом в вегетативной нервной системе, регулирующий дыхание и частоту сердечных сокращений.

Эта стимуляция может вызвать реакцию расслабления, которая может прекратить эту надоедливую икоту.

Прополощите рот ледяной водой (Скриншот)

Отвлекитесь на что-нибудь

Попытайтесь почитать, помедитировать, послушать подкаст или отведать сильный аромат (например, пососать лимон) - все это займет ваш мозг другими делами.

Сделайте легкие физические упражнения

Наконец, немного физической активности может помочь снизить симптомы. Легкие упражнения могут помочь регулировать дыхание и расслабить диафрагму.