Вот почему не нужно умывать лицо мылом и как выбрать правильное средство

Умывание лица мылом - важная часть ежедневной гигиены, но следует учитывать некоторые аспекты, чтобы не повредить кожу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Почему не нужно умываться с мылом

Выбор моющего средства

Мыло может быть достаточно агрессивным и высушивать кожу лица, особенно если оно содержит сильные моющие или ароматизаторы. Лучше выбирать мягкое мыло или специальное моющее средство, предназначенное для лица, не высушивающего кожу.

Частота умывания

Излишняя частота умывания мылом может также навредить коже, особенно если кожа подвержена сухости или раздражению. Для многих людей достаточно умывать лицо вечером.

Техника умывания

Важно правильно умывать лицо, мягко массируя кожу круговыми движениями, и избегать чрезмерного трения или нажатия.

Применение после моющих средств

После мытья мылом важно использовать увлажняющий крем или лосьон, чтобы сохранить влагу и защитить кожу от высушивания.

Как выбрать средство для умывания

При выборе средства для умывания важно ориентироваться на тип кожи. Каждое средство содержит специальные компоненты, подходящие для разных нужд гигиены и здоровья кожи лица. Существует три основных типа кожи: сухая, жирная и комбинированная.

Не следует избегать средств, содержащих сульфаты и силиконы в составе геля или пенки, поскольку они способствуют созданию необходимой пены при умывании.

Выберите средство для умывания, которое является гипоаллергенным, чтобы избежать высыпаний на коже. Также рекомендуется выбирать сертифицированные продукты, прошедшие государственную экспертизу и соответствующие государственным стандартам. Это не всегда означает высокую цену, но гарантирует качество.

Подбирайте средства для умывания, содержащие гиалуроновую кислоту, глицерин и ниацинамид – эти компоненты питают и увлажняют кожу лица, обеспечивая ей необходимый уход.