Как объяснить ребенку о разводе, при этом не травмировав его: эффективные советы

Не выясняйте отношения при ребенке

Какими бы напряженными ни были ваши отношения с партнером, избегайте бурных выяснений отношений в присутствии ребенка.

Не скрывайте от ребенка факт развода

Даже малыши испытывают напряжение между родителями и могут дорисовывать реальность, обвиняя себя в событиях.

Поговорите с ребенком, объясните доступным ему языком, что ваши отношения зашли в тупик и больше жить вместе вы не можете.

Хорошо, если при таком разговоре будут присутствовать мама и папа. Главное, что вы должны донести ребенку - в разводе нет его вины.

Будьте честны

Будьте готовы ответить на все вопросы ребенка. Говорите спокойным и уверенным тоном. Ребенку важно объяснить, что оба родителя его любят по-прежнему.

Не вините во всем партнера

Ни в коем случае не вините в разводе только одну сторону. Ребенку важны оба родителя. Объясните, что развод - ваше совместное решение и не оскорбляйте друг друга в присутствии ребенка.

Не меняйте образ жизни ребенка

После развода старайтесь максимально сохранить привычный образ жизни ребенка. Важно сохранить неизменными его расписание дня, привычные дела и т. д.

Уделяйте внимание

Ребенок не должен быть обделен вниманием обоих родителей! Он должен понимать, что нужен и маме, и папе. Проводите вместе с малышом больше времени.

Обратитесь к психологу

Иногда мама или папа могут находиться в очень сложном эмоциональном состоянии. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, который поможет вам стабилизироваться. Так как вы - единственная опора для ребенка.

Поговорите с ребенком

Из-за развода у ребенка может появиться большое количество страхов. Старайтесь развеять их все. Важно, чтобы оба родителя принимали в этом участие.

Не запрещайте малышам проявлять чувства

Разрешите ребенку проживать чувства, связанные с разводом. Понимайте, что малыш может быть обижен и зол на вас и это нормально. Важно не запрещать ребенку проявлять чувство, даже если они для вас неприятны. Также он может стать агрессивным по отношению к родителям и сверстникам. При правильном подходе родителей или специалиста эти проявления могут пройти.