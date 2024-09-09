Как скачать видео с YouTube на Android бесплатно

Многие пользователи Android сталкиваются с необходимостью сохранить видео с YouTube для просмотра без доступа к интернету. Хотя платная подписка YouTube Premium предлагает такую возможность, существуют и бесплатные способы сделать это.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как скачать видео с YouTube Premium на Android

Если вы пытаетесь загрузить видео с YouTube, используя YouTube Premium, все, что вам нужно сделать, это перейти к видео, которое вы хотите загрузить, а затем найти кнопку загрузки, выделенную на странице просмотра.

Нажатие кнопки автоматически загрузит видео на ваше устройство, позволяя вам получить доступ и смотреть его в автономном режиме в любое время.

Конечно, для этого требуется оплатить подписку на YouTube в размере 13,99 долларов в месяц, что довольно дорого, особенно когда вы можете бесплатно загружать видео с других ресурсов.

Как бесплатно скачать видео с YouTube в 2024 году

Использование TubeMate или любого другого приложения технически противоречит Условиям обслуживания YouTube. Загрузка видео с помощью TubeMate или любого другого стороннего приложения осуществляется на ваш собственный риск, и это не рекомендуется, если вы хотите оставаться в рамках условий обслуживания YouTube.

Однако YouTube не привык соблюдать эти правила, поэтому это довольно безопасно делать. Чего вам следует избегать, так это загрузки на ваше устройство Android любого защищенного авторским правом контента, который вы загрузили.

TubeMate (фото: Lifechaker)

YouTube действительно имеет привычку отслеживать этот тип активности. Поэтому, если вы собираетесь бесплатно загружать видео, просто держите их на своем телефоне.

Чтобы начать, загрузите и установите TubeMate. Возможно, вам потребуется включить загрузку сторонних приложений на вашем устройстве Android, чтобы установить его.

Если вы используете Google Chrome, просто перейдите в настройки, как только появится сообщение, которое вы видите на скриншоте, и включите "разрешить из этого источника". Теперь вы сможете загружать приложения за пределами магазина Google Play.

Скачивание видео с помощью Google Chrome (фото: Lifechaker)

После установки откройте TubeMate и найдите видео YouTube, которое вы хотите загрузить. Оно должно работать так же, как если бы вы искали видео в браузерной версии YouTube.

После выбора интересующего вас видео вы должны увидеть зеленую кнопку загрузки. Нажмите ее, затем выберите формат и качество, которые вы хотите загрузить.

В дальнейшем вы можете получить доступ к любым загруженным видео из списка, нажав на три точечки вверху, а затем выбрав список загрузок из раскрывающегося листа.

Запустив TubeMate, найдите нужное видео на YouTube (фото: Lifechaker)

Можно ли загрузить любое видео с YouTube для просмотра офлайн на Android?

После установки Tubemate вы можете загрузить любое видео с YouTube без необходимости иметь премиум-аккаунт YouTube. Единственным ограничением будет хранилище на вашем телефоне.