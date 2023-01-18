Как должны производить качественные молочные продукты: ответ технолога молокозавода

Было ли молоко раньше более качественным?

Иногда и сейчас можно услышать стереотип, что в СССР все было более качественным, молоко в том числе. Считалось, что существовало много ферм, а все молоко было настоящим, поэтому и кисло на третий день.

"На самом деле тогда на почти половине ферм коровы болели туберкулезом и лейкозом. Несмотря на это, молоко все равно брали на переработку. Почему так? Ответ прост: пролетариат нужно было чем-то кормить и желательно, чтобы за копейки", - объясняет эксперт.

Поэтому следует отметить, что молоко быстро портилось не из-за высокого качества, а из-за несоблюдения норм стерильности: ручного доения, нестерилизованных емкостей, молоковозов без термоизоляции, открытого контакта с человеком на производстве и многих других факторов.

Утверждение о высоком уровне качества молока в СССР - стереотип (фото: Freepik)

Что самое важное в качественной молочке

"Первый шаг - придирчивый выбор поставщиков. Да, поиск лучших ферм является важнейшим фактором, ведь только из качественного молока создаются настоящие натуральные продукты, которые так ценятся", - рассказывает технолог.

Критическими факторами для изготовления хорошего сырья являются здоровье коровы, ее корм и даже подстилка, на которой она лежит. Завод должен следить за тем, чтобы на партнерских хозяйствах были высокие стандарты санитарии, бесконтактное доение, мгновенное охлаждение молока-сырья.

Как должны делать хорошее молоко

С фермы на производство молоко должно доставляться в термоизоляционных молоковозах. Благодаря этому летом оно не нагревается выше шести градусов тепла, а зимой не охлаждается ниже нуля.

Затем специалисты должны оценить сырье по показателям качества и безопасности. Далее направляют ее на сложную переработку, чтобы очистить от нежелательных бактерий на специальной центрифуге, которую называют молочниками сепаратором-бактофугой. Степень очистки составляет 94-96%.

Здоровая корова - это основа для изготовления полезных молочных продуктов (фото: Freepik)

Следующий этап - пастеризация. После термической обработки молоко мгновенно охлаждается до четырех градусов выше нуля и направляется на фасовку. Здесь важна холодная логистика и обязательно холодное хранение на полках магазинов.

Несмотря на такую обработку, молочные продукты нужно правильно хранить. Их нельзя оставлять вне холодильника, переливать в грязную посуду, ставить открытую упаковку на одну полку с мясом или рыбой.