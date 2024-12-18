Как медленнее пьянеть? Врач дала советы для облегчения похмелья

Эксперт в области здравоохранения поделилась простым трюком, который может помочь вам избежать слишком быстрого опьянения и даже уменьшить тяжесть похмелья. В праздничный сезон люди, как известно, употребляют больше алкоголя, чем обычно.

Что именно надо сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Каран Раджан.

Как облегчить похмелье после алкоголя

Врач Каран Раджан предлагает есть перед тем, как выпить, чтобы замедлить воздействие алкоголя. Медик прокомментировал утверждение, что сыр может быть идеальной закуской перед употреблением.

"Если вы собираетесь провести ночь в городе и выпить алкоголя, съев сыр перед употреблением алкоголя, вы можете уменьшить риск похмелья. Это потому, что сыр содержит много белкового жира и сложные углеводы, которые могут покрыть желудок", - писали в сети.

Однако врач Раджан сказала, что полностью защититься от последствий употребления алкоголя невозможно.

"Вы не можете выровнять желудок или создать физический барьер перед употреблением алкоголя, чтобы меньше пьянеть, поскольку большая часть алкоголя всасывается в вашем тонком кишечнике, но вы можете замедлить пищеварение в целом. И время прохождения желудочно-кишечного тракта за счет потребления пищи с высоким содержанием жиров, белков и клетчатки, а также замедления скорости всасывания алкоголя", - сказал эксперт.

Раджан отметила, что перед употреблением алкоголя вы должны хорошо поесть, это намного облегчит похмелье на утро.

"По сути, потребление калорий вместе с алкоголем или перед ним замедляет опорожнение желудка и пищеварение в целом. Если вы не поедите - вы будете пьянеть гораздо быстрее", - резюмировала эксперт.