Как вернуться назад во времени в Google Maps и увидеть старые улицы: три простых способа

Просмотр улиц на рабочем столе

Если вы используете Google Maps в браузере на компьютере, чтобы попасть на Street View, нужно кликнуть на любое место на карте, где доступен этот сервис (это большинство дорог и известных достопримечательностей), а затем нажать на панель Street View внизу (маленькая квадратная фотография с изогнутой стрелкой.)

В качестве альтернативы выберите конкретное место на карте, например бар или парк, чтобы открыть его информационную панель, затем либо нажмите ту же панель Street View внизу, либо выберите Street View & 360 градусов в фотогалерее всплывающего окна. Оба метода приведут вас к одному и тому же результату.

Если историческое изображение на Street View доступно (но это не всегда так), в левом верхнем углу в строке адреса появится ссылка " Посмотреть больше дат".

Выберите эту ссылку, чтобы отобразить серию миниатюр внизу экрана, помеченных всеми доступными датами. Прокрутите вправо, чтобы увидеть самые старые изображения.

Нажмите на любую миниатюру, чтобы увидеть фотографии Street View того времени. Кликайте и перетаскивайте их, чтобы осматривать .

Вы все равно можете двигаться по обычному маршруту, нажимая на стрелки на изображениях Street View. Если вы перейдете в место, где нет старых изображений, вас вернут к последним доступным фотографиям.

Если вы хотите перемещаться быстрее, можно кликнуть по мини-карте (внизу слева), а затем снова кликнуть по конкретной точке, чтобы перенестись туда. Места с доступным изображением Street View отмечены синим.

Нажмите "Посмотреть последнюю дату" (в верхнем левом углу), чтобы вернуться к самым последним изображениям в базе данных Street View.

Даты изображений Street View отображаются в виде опций в нижней части экрана (фото: The Verge)

Просмотр улиц на мобильном устройстве

Если вы используете Google Maps на Android или iOS, то у вас есть два способа попасть в Street View: вы можете нажать и удерживать на любом месте на карте, и если для этого места доступно изображение Street View, то фото с улицы появится в нижнем углу карты.Нажмите на него, чтобы перейти в Street View.

Вы также можете нажать на название отмеченного места, чтобы открыть его информационную карточку, а затем выбрать "Фотографии" и Street View & 360 градусов (если эта опция доступна), чтобы перейти в Street View и начать осматривать местность.

Если доступны изображения с других дат, внизу экрана появится ссылка “Посмотреть больше дат”. Нажмите на нее, чтобы увидеть те же миниатюры, что и на компьютере, помеченные месяцем и годом. Нажмите на любую миниатюру, чтобы перейти к ней.

Нажимайте и перетаскивайте экран, чтобы осматривать местность, или нажимайте на любые стрелки на экране, чтобы перемещаться по выбранному месту.

Как и на компьютере, если вы перейдете в место, где нет старых изображений, вас вернут к последним доступным фотографиям.

Вы также можете вернуться к последним фотографиям, нажав на самую левую миниатюру в выборе дат или нажав на крестик в верхнем левом углу.

Вы можете найти категорию Street Views в миниатюрах места (фото: The Verge)

Исторические спутниковые снимки в Google Earth

Вы также можете исследовать исторические спутниковые снимки с помощью Google Earth. Вы можете использовать его как в веб-версии, так и скачать приложение для Android и iOS.

В веб-версии нажмите кнопку "Активировать исторические изображения" на верхней панели инструментов (глобус с окружающей его стрелкой). После этого появится временная шкала доступных изображений для региона, который вы исследуете: просто нажмите на год, чтобы вернуться в прошлое.

Вы также можете переключиться с исторических снимков на покадровую съемку, используя кнопку в верхнем левом углу экрана, и выбрать скорость временного отрезка.

В мобильных приложениях нажмите на кнопку слоев (два квадрата, верхний правый угол), затем включите "Исторические изображения”. Всплывающее окно внизу экрана покажет вам ту же временную шкалу, что и на компьютере, и вы сможете перемещаться вперед и назад по времени, проводя пальцем по шкале времени. Если вы хотите создать таймлапс, ищите иконку с круглой стрелкой назад в верхней части всплывающего окна.

Google Earth предоставляет вам доступ к старым спутниковым снимкам (фото: The Verge)

Вас может заинтересовать: