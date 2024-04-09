Как вернуть переплату за услуги поставки газа: пошаговая инструкция

Переплату за газ можно зачислить в счет оплаты на следующий расчетный период или вернуть потребителю на его счет. Для возврата средств необходимо пройти определенную процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как вернуть переплату за природный газ

Если у потребителя есть переплата за услуги поставки природного газа, то в первую очередь ему следует обратиться к поставщику (или предыдущему поставщику), у которого учитывается переплата. Следует написать письменное заявление.

В случае переплаты есть два варианта: сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования.

А если поставщик не реагирует?

Если бытовой потребитель обратился с соответствующим письменным заявлением (требованием) к предыдущему поставщику, а он не вернул существующую переплату за услуги поставки природного газа, то рекомендуется потребителю обратиться с соответствующим обращением в НКРЭКУ.

К заявлению следует добавить копии документов, подтверждающих получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты за услуги поставки природного газа. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее вернуть деньги.

Без выполнения этого шага в НКРЭКУ отсутствует возможность принять действенные меры по возврату потребителю переплаты за услуги поставки природного газа.

К поставщикам могут применяться санкции в виде предупреждения о необходимости устранения нарушений, штрафа, остановки действия лицензии, аннулирования лицензии.