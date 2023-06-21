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Как вернуть кроссовкам их белый цвет: эффективные советы

Как отбелить кроссовки (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Белые кроссовки, кеды и мокасины - обувь, которая никогда не выходит из моды. Однако они имеют один большой недостаток - оно быстро загрязняется и теряет свою первоначальную белизну. Однако унывать не стоит, поскольку есть способы как вернуть белый цвет.

О том, как вернуть кроссовкам их белый цвет, читайте в материале ниже.

Пищевая сода

Универсальное средство, которое не только помогает вернуть первоначальный белый цвет, но и поможет избавиться от неприятных и устаревших пятен, очистит от желтизны и устранит запах.

Соду можно использовать как для кроссовок из кожи, так и для тканевой обуви. Еще она поможет очистить резиновую подошву.

Как воспользоваться пищевой содой:

  • Возьмите старую и ненужную зубную щетку
  • Насыпьте на нее пищевую соду
  • Потрите щеткой загрязненные места
  • Добавьте на щетку немного смеси для мытья посуды
  • Еще раз протрите все загрязненные места

Лимонный сок

Для того чтобы вернуть белизну можно использовать лимонный сок. Налейте 2-3 чайные ложки в миску, добавьте стакан воды. Смочите чистую тряпку или губку, затем тщательно протрите вашу обувь.

Хозяйственное мыло

Возьмите специальное белое мыло и нанесите на поверхность обуви с помощью щетки и пройдитесь по пятну бруском. Оставьте до полного высыхания и промойте теплой водой.

Зубная паста

Хорошо помогает для очищения обычная белая зубная паста. Протрите влажной салфеткой обувь, возьмите зубную щетку, добавьте зубную пасту и протрите все загрязненные или пожелтевшие места. Оставьте на 10 минут, а затем остатки пасты удалите салфеткой.

Картофельный крахмал и молоко

Смешайте молоко и картофельный крахмал в пропорции 1:1. Намочите обувь теплой водой и нанесите эту пасту. Дайте высохнуть, а затем тщательно протрите щеткой.

Раньше мы писали о том, как выбрать летнюю обувь.

Также читайте, какая летняя обувь считается самой модной в 2023 году.

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