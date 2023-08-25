Как вернуть цвет выцветшим вещам в домашних условиях: полезные лайфхаки

Как сделать так, чтобы одежда снова выглядела новой

Используйте соль, чтобы осветить одежду

Ваши вещи могут быть выцветшими из-за остатков стирального средства, которое вы не видите. Попытайтесь добавить примерно полстакана соли в стиральную машину, прежде чем класть туда свою одежду. Затем положите туда вещи и запустите стиральную машину без стирального средства.

Добавьте пищевую соду или перекись

Если ваши белые вещи нужно освежить, вы можете воспользоваться пищевой содой или перекисью, чтобы снова сделать их белыми. Отмерьте полстакана пищевой соды или один стакан перекиси. Добавьте то, что вы выберете к белому белью и добавьте стиральное средство, как обычно для цикла стирки.

Воспользуйтесь уксусом

Еще один способ осветить цветную одежду - использовать уксус, чтобы удалить остатки стирального средства, вызывающие выцветание. Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, просто налейте в барабан полстакана уксуса, прежде чем добавлять одежду. Для стиральных машин с передней загрузкой можно добавить уксус в отсек для смягчителя.

Советы, как предотвратить выцветание одежды

Будьте активны и более осведомлены в процессе стирки, чтобы вам не пришлось учиться восстанавливать выцветшую одежду, и, возможно, вы сможете предотвратить выцветание.

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