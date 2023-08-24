Вот какое средство категорически нельзя добавлять в машинку во время стирки
Чтобы вещи во время стирки были чисты и приятно пахли, следует избегать некоторых ошибок. В частности, если добавить в стиральную машинку средство для мытья посуды, то могут возникнуть серьезные проблемы.
Об этом пишет Lifehacker.
Что может произойти
Поломка прибора
Важно помнить, что средства для мытья посуды не предназначены для использования в стиральных машинах.
Все потому, что избыточное количество пены может повредить прибор. Стиральные машины начнут тратить дополнительное количество воды, стирка будет занимать гораздо больше времени и часто случается так, что пена начинает выливаться из прибора.
К тому же остатки пены будут накапливаться внутри барабана - появится неприятный запах и плесень.
Раздражение кожи
Обычно такие средства содержат химические ароматизаторы и агрессивные вещества. Остатки этих веществ будут оседать на ткани, приводя к раздражению и даже аллергии.
Повреждение одежды
Средство для мытья посуды покроет одежду мыльной пленкой, в результате чего она станет жесткой. Порошки предназначены не только для очищения тканей, но и для смягчения и защиты.
Сколько порошка добавлять в машинку
Для того чтобы определиться, сколько использовать жидкого или сухого стирального порошка, важно учитывать некоторые факторы:
- степень загрязненности белья - иногда пятна настолько сложны, что их придется "выводить" другими средствами, а не порошком
- жесткость воды - в мягкой воде белье стирается лучше. Для жесткой воды требуется порошок с фосфатами.
- количество одежды - производитель указывает на упаковке, сколько порошка требуется для определенного объема белья
Если на пачке или бутылке с порошком ничего не написано, вы можете рассчитать формулу сами. Помните, что на 1 кг сухого белья вполне хватит 25 г сухого порошка или 1 ст. л жидкого.
Некоторые люди считают, что порошок можно засыпать прямо в барабан - так он отстирывает пятна лучше. На самом деле это неправда - порошок нужно сыпать только в специальный отсек.
Вы открываете машинку и видите два отсека - они пронумерованы римскими цифрами или арабскими буквами. Третий отсек, как правило, обозначен пиктограммой, звездочкой или любым другим нейтральным символом - по размеру он всегда отличается от первых двух.
Наибольший отсек, обозначенный цифрой II или буквой В - это отсек для порошка и основной стирки. Кстати, любые средства против накипи тоже лучше добавлять в него.
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